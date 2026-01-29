Corriere dello Sport.it
Prova SWM Gran Milano 500: un ritorno in grande stile

È una naked ma è anche una classica, con forme decisamente identitarie e un carattere ben preciso. Un ottimo modo di rilanciare il brand italiano
Alessandro Codognesi
3 min
Tagsgran milano 500swmprova

La nuova SWM Gran Milano 500 è la nuova proposta del rinato marchio italiano che si pone come entry-level A2 dal carattere stradale moderno con un pizzico di tocco classico. Il design convincente e la componentistica curata la rendono piacevole anche solo da guardare, con illuminazione full-LED e dettagli distintivi come il logo nel faro.

 

 

Una "prima" che convince

Il motore bicilindrico 494 cc da circa 48 CV regala una guida dolce e facile, ideale per neopatentati, con un'erogazione equilibrata e fluida, ma mostra qualche vibrazione di troppo e un po' di effetto on-off ai regimi più alti. L’elettronica offre due mappature e controllo di trazione, il tutto visualizzabile su un piccolo display TFT. Per quanto riguarda l'ergonomia, è a favore del comfort con sella bassa da 790 mm e manubrio alto, mentre la ciclistica privilegia la comodità rispetto alla guida sportiva aggressiva. Con un prezzo di listino intorno ai 5.990 € (con promozione), la Gran Milano si presenta come una buona "prima volta" e come una compagna no-stress perfetta per l’uso quotidiano e touring leggero.

 

 

Per la prova completa con i voti, continua a leggere su InMoto.it

 

 

 

 

