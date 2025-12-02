Olimpiadi Milano-Cortina, ufficiale: Ibrahimovic e Melissa Satta tra i tedofori

Dopo i nomi della tennista Jasmine Paolini e del ciclista Filippo Ganna, resi noti ieri dagli organizzatori delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, oggi sono stati ufficializzati altri tedofori, che porteranno la fiaccola olimpica nelle prossime settimane. "La leggenda del calcio porterà la Torcia Olimpica. Zlatan Ibrahimovic è ufficialmente Tedoforo di Milano-Cortina 2026", si legge sugli account social dei Giochi invernali che inizieranno il prossimo 6 febbraio. In un successivo post si legge il nome di un'altra tedofora: "Un'energia da palcoscenico per la torcia olimpica. Melissa Satta è ufficialmente tedofora di Milano-Cortina 2026".