Olimpiadi Milano-Cortina, ufficiale: Ibrahimovic e Melissa Satta tra i tedofori
Dopo i nomi della tennista Jasmine Paolini e del ciclista Filippo Ganna, resi noti ieri dagli organizzatori delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, oggi sono stati ufficializzati altri tedofori, che porteranno la fiaccola olimpica nelle prossime settimane. "La leggenda del calcio porterà la Torcia Olimpica. Zlatan Ibrahimovic è ufficialmente Tedoforo di Milano-Cortina 2026", si legge sugli account social dei Giochi invernali che inizieranno il prossimo 6 febbraio. In un successivo post si legge il nome di un'altra tedofora: "Un'energia da palcoscenico per la torcia olimpica. Melissa Satta è ufficialmente tedofora di Milano-Cortina 2026".
Paolini ambassador
Paolini non sarà soltanto tedofora, ma l'ambassador di Milano-Cortina 2026 che accompagnerà la fiamma olimpica dalla Grecia all'Italia. L'attuale numero 8 del ranking Wta, oro nel doppio a Parigi 2024, sarà al centro dei momenti che sanciranno il passaggio della torcia dal Paese culla dei Giochi a quello che ospiterà l'edizione invernale: il 4 dicembre sarà tedofora ad Atene, durante la cerimonia di consegna, insieme con Ganna, e accompagnerà poi la fiamma fino a Roma, dove arriverà alle 17 del 4 dicembre per poi ripartire due giorni dopo verso Milano per un viaggio che durerà 63 giorni.