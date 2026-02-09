Lindsey Vonn shock, Stati Uniti con il fiato sospeso. La CNN: "Starà bene, ma..."

E adesso: come sta Lindsey Vonn? Se lo chiedono tutti, soprattutto negli Stati Uniti dove l'infortunio shock della campionessa americana ha - quasi - superato mediaticamente la notte del Superbowl. Per la gioia, verrebbe da dire paradossalmente, di Donald Trump che non ha gradito lo show americano. Ma questa è un'altra storia. Quella di Vonn vola dagli Usa all'ospedale di Treviso dove la campionessa, operata ieri alla gamba dopo la caduta di Cortina, ha trascorso la notte in terapia intensiva. Oggi alle 12 il nuovo bollettino. Intanto, la CNN fa sapere: "Starà bene, ma sarà un processo lungo", ha detto ad AP Anouk Patty, la responsabile dello sport di US Ski and Snowboard. Sempre US Ski and Snowboard ha aggiunto: "Questo sport è brutale e la gente deve ricordare quando guarda (che) questi atleti si lanciano giù da una montagna e vanno davvero, davvero veloci".