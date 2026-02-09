La terza giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 vede tra gli eventi principali la combinata a squadre maschile dopo una giornata da record . La combinata, però, si chiude in modo amaro per gli azzurri. Franzoni chiude la discesa al primo posto , ma poi nello slalom delude Vinatzer e la coppia azzurra chiude solo al 7° posto . Quinto posto, invece, per la coppia formata da Paris e Sala.

15:28

Delusione Vinatzer: "Sono stato troppo cauto, mi dispiace per Franzoni"

"Mi dispiace tantissimo per Giovanni e la sua discesa, la medaglia se la meritava tutta. La posizione era tosta, non ci sono abituato, ero veramente teso e nervoso. Forse più del solito. È molto deludente. Purtroppo sono stato troppo cauto. La vittoria era difficile, ma il podio si poteva fare, invece...". Queste le parole di Vinatzer dopo il deludente slalom.

15:20

15:05

Combinata a squadre: ecco la classifica finale

1 von Allmen/Nef 2:44.04

2 Kriechmayr/Feller 2:45.03 (+0.99)

2 Odermatt/Meillard 2:45.03 (+0.99)

4 Haaser/Matt 2:45.06 (+1.02)

5 Paris/Sala 2:45.16 (+1.12)

5 Allegre/Noel 2:45.16 (+1.12)

7 Franzoni/Vinatzer 2:45.26 (+1.22)

8 Babinsky/Gstrein 2:45.45 (+1.41)

9 Lehto/Hallberg 2:45.65 (+1.61)

10 Jocher/Strasser 2:45.73 (+1.69)

11 Hemetsberger/Schwarz 2:45.90 (+1.86)

12 Sejersted/McGrath 2:45.92 (+1.88)

13 Monney/Yule 2:45.99 (+1.95)

14 Casse/Saccardi 2:46.17 (+2.13)

15 Muzaton/Rassat 2:46.39 (+2.35)

14:53

Oro per von Allmen/Nef, delusione Franzoni

Franzoni aveva chiuso la discesa al primo posto, ma il 18° posto di Vinatzer lo condanna a restare ampiamente fuori dal podio: l'oro va agli svizzeri von Allmen e Nef, seguiti poi dagli austriaci Kriechmayr/Feller e poi da Odermatt/Meillard.

14:50

+++ Male Vinatzer: lui e Franzoni chiudono al settimo posto +++

Purtroppo neanche Vinatzer riesce a sfruttare il super tempo di Franzoni: perde tantissimi secondi, chiude col 18° tempo di manche e condanna il compagno al settimo posto finale.

14:47

Malissimo Yule, sognano Franzoni e Vinatzer!

Fa anche peggio Yule, che condanna il compagno Monney al 12° posto dopo essere partito dal 2° parziale: ora tocca a Vinatzer!

14:44

Male Meillard, che chance per Franzoni/Vinatzer

Meillard scende male e non sfrutta il buon tempo del compagno Odermatt: al momento sono terzi con un secondo di distacco dal primo posto, grandissima chance per Franzoni/Vinatzer di chiudere a podio.

14:41

Nef/von Allmen in testa: il tempo da battere

Slalom quasi perfetto di Nef, che porta la sua squadra in testa: 2:44.04 il nuovo tempo da battere. Mancano tre atleti, l'ultimo sarà Vinatzer.

14:39

Sala va forte ma non basta: lui e Paris sono terzi

Ce la mette tutta Tommaso Sala, ma perde tanto terreno nel finale: con il tempo di 2:45.16 la coppia Sala/Paris è terza. Ma mancano a scendere i quattro favoriti, difficile possano conservare questa posizione.

14:34

Tra poco tocca a Sala

Ultimi cinque atleti per lo slalom: sta per arrivare il momento di Sala (in squadra con Paris).

14:31

Babinsky/Gstrein in testa, ci avviciniamo alle fasi finali

Con il tempo di 2:45.45 è al momento in testa la coppia austriaca Babinsky/Gstrein. Ultime discese, sta per arrivare il momento degli azzurri e degli svizzeri, i grandi favoriti per le medaglie.

14:23

Casse/Saccardi al momento terzi

Termina lo slalom di Saccardi, con un tempo totale di 2:46.17 per la coppia azzurra, al momento terza in classifica.

14:17

Tra poco il primo slalom azzurro

Tra pochi minuti toccherà a Tommaso Saccardi, il primo azzurro a scendere, per completare la combinata con il compagno Casse.

14:06

Francia momentaneamente al comando

Grande slalom di Rassat, frenato però dal tempo di Muzzaton: dopo tre discese la coppia francese è in testa con 2:46.39.

14:00

+++ Si parte: inizia lo slalom decisivo +++

Parte per primo il ceco Muller: inizia lo slalom decisivo per questa combinata a squadre.

13:50

Svizzera favorita ma l'Italia parte da buoni tempi

Gli svizzeri sono i favoriti nello slalom, ma gli italiani partiranno da tempi nettamente migliori: manca pochissimo al via.

13:20

Franzoni spera in Vinatzer: "È un grande sciatore"

"Vinatzer è un grande sciatore. Non deve pensare a nulla: se arriva, arriva“. Queste le parole di Franzoni che, dopo aver conquistato il primo posto nella discesa, non può far altro che aspettare e fare il tifo per Vinatzer.

13:13

Slalom, l'ordine di partenza: Vinatzer per ultimo

L'ordine di partenza dello slalom sarà l'inverso della classifica attuale: Vinatzer partirà per ultimo, visto il miglior tempo segnato da Franzoni. Prima di lui Sala (in coppia con Paris), Nef, Meillard e Yule.

13:00

Combinata a squadre, un'ora allo slalom decisivo

Manca un'ora all'inizio dello slalom decisivo per questa combinata a squadre. Per l'Italia scenderanno in pista Tommaso Saccardi, Tommaso Sala e Alex Vinatzer.

12:30

12:15

Combinata a squadre, appuntamento alle ore 14 con lo slalom

Adesso non resta che aspettare le ore 14 per lo slalom decisivo, che decreterà le posizioni finali e le medaglie della combinata a squadre.

12:00

Niente slalom per Kastlunger: il motivo

L'azzurro Kastlunger non scenderà per lo slalom: il suo compagno Schieder è scivolato dopo poche curve e, per regolamento, non potrà prendere parte allo slalom. Nella seconda manche, dunque, l'Italia avrà solo tre squadre.

11:45

Franzoni spera in Vinatzer per una medaglia

Franzoni ha dato il massimo chiudendo in testa. Ora può solo aspettare e guardare lo slalom di Vinatzer, da cui dipenderà la possibile medaglia. +0.17 il vantaggio su Monney, +0.28 su Odermatt.

11:35

Combinata a squadre, la classifica dopo la discesa

1 Italia – Franzoni 1:51.80

2 Svizzera – Monney 1:51.97

3 Svizzera – Odermatt 1:52.08

4 Svizzera – von Allmen 1:52.22

5 Italia – Paris 1:52.39

6 Francia – Allegre 1:52.71

7 Austria – Kriechmayr 1:53.05

8 Austria – Haaser 1:53.07

8 Austria – Hemetsberger 1:53.07

10 Austria – Babinsky 1:53.10

11 Germania – Jocher 1:53.13

12 Italia – Casse 1:53.26

13 Finlandia – Lehto 1:53.51

14 Svizzera – Rogentin 1:53.64

15 Norvegia – Sejersted 1:53.69

16 USA – Negomir 1:53.99

17 Francia – Alphand 1:54.29

18 Francia – Muzaton 1:54.31

19 Norvegia – Sellaeg 1:54.72

20 Repubblica Ceca – Zabystran 1:55.68

21 Italia - Schieder DNF

11:30

Termina la discesa: Franzoni in testa davanti a Monney e Odermatt

Scende il norvegese Sellaeg (20°) e si chiude ufficialmente la discesa: Franzoni è in testa davanti agli svizzeri Monney e Odermatt. Quinto posto per Paris.

11:26

Paris: "Franzoni sta sciando benissimo"

"Franzoni? Ci stavamo dicendo come è andata la gara. Lui ha fatto veramente una bella gara, sta sciando benissimo. Io a tratti molto bene, però dai penso che siamo in una buona posizione. Ora toccherà a Sala che è molto forte". Queste le parole di Paris.

11:14

Franzoni: "Ecco cosa ho detto a Vinatzer"

"Dopo quattro volte capisci ancora meglio come farla. La stanchezza si è fatta sentire, anche il mal di schiena. Lotto per i miei compagni, voglio contribuire a qualcosa di buono. Sono riuscito a sciare bene, peccato che non ho fatto così anche nella discesa individuale. Sono in forma, ora mi guarderò Vinatzer che è un grandissimo sciatore. Gli ho detto di sciare libero e senza pensieri, poi vediamo come va". Queste le parole di Franzoni.

11:11

Casse in decima posizione

1:53.26 per Casse, che si piazza in decima posizione.

11:09

Male von Allmen: solo quarto

L'oro nella discesa individuale sbaglia tanto: è solo quarto, resta saldo in prima posizione Franzoni. Scende al quinto posto Paris.

11:07

Monney sbaglia: è secondo, Franzoni resta avanti

Prime curve perfette da parte dello svizzero Monney, che guadagna vantaggio sul tempo di Franzoni. Poi, nel finale, sbaglia e perde terreno: chiude in 1:51.97, si mette al secondo posto scalzando Odermatt (terzo) e Paris (quarto). Per ora, Franzoni resta davanti a tutti.

11:03

Paris terzo dietro a Odermatt e Franzoni

1:52.39 per Paris, che supera subito il francese Allegre e si mette in terza posizione alle spalle di Odermatt e Franzoni.

11:01

Tocca a Paris

Il francese Allegre si piazza in terza posizione dietro a Odermatt e Franzoni. Ora tocca a Paris.

10:57

Franzoni in testa, ma tra poco scendono Paris e von Allmen

Per il momento Franzoni porta la sua squadra (Vinatzer scenderà nello slalom) in testa, ma tra poco toccherà a Paris e soprattutto allo svizzero von Allmen, oro nella discesa individuale proprio davanti a Franzoni.

10:55

+++ Vola Franzoni: batte il tempo di Odermatt ed è primo +++

Discesa perfetta di Giovanni Franzoni: 1:51.80, batte Odermatt per +0.28 e si porta momentaneamente in testa!

10:51

Tocca a Franzoni

Caduta senza problemi per Schieder, che scivola ma si rialza subito. Tra poco si riprenderà a scendere e toccherà a Giovanni Franzoni.

10:49

Subito fuori Schieder!

Tocca alla prima coppia azzurra, ma è subito fuori: Schieder cade dopo le prime curve e quindi la sua coppia con Kastlunger è già eliminata.

10:48

Odermatt subito in testa: ecco il tempo da battere

Odermatt rispetta i pronostici e si piazza subito in testa: 1:52.08 il tempo da battere, oltre un secondo più veloce dell'austriaco Hemetsberger.

10:45

Tocca a Odermatt

Si comincia a fare sul serio: parte Odermatt per la sua discesa.

10:31

Si parte! Inizia la discesa della combinata a squadre

Parte Rogentin: inizia la combinata a squadre! Saranno 21 i team a scendere sulla discesa del Bormio.

10:23

Combinata a squadre, l'Italia tra i team con 4 squadre

Solo Italia, Svizzera e Austria scenderanno con ben quattro squadre, alzando notevolmente le loro probabilità di medaglia.

10:20

Combinata a squadre, ci siamo: sta per iniziare la discesa

Solo 10 minuti allo start della discesa libera, prima manche della combinata a squadre. Ad iniziare sarà lo svizzero Stefan Rogentin, Odermatt per settimo seguito poi subito da Schieder e Franzoni.

10:10

Olimpiadi invernali, giornata ricca di eventi per l'Italia

Non solo la combinata: dal curling fino all'hockey, segui tutti gli eventi della giornata con gli azzurri protagonisti. SEGUI QUI

10:00

Combinata a squadre, la Svizzera è la grande favorita

La Svizzera con le coppie Odermatt-Meillard e Von Allmen-Nef (il primo oro nella discesa individuale) è la nazione da battere per la combinata a squadre, la favorita per l'oro.

9:55

Discesa, ecco l'ordine degli azzurri

Florian Schieder sarà il primo degli azzurri a partire con il pettorale numero 8. Lo seguirà subito Giovanni Franzoni con il numero 9, poi Dominik Paris con il 12 e infine Mattia Casse con il 15.

9:45

Combinata a squadre, ecco le regole

La combinata a squadre si suddivide in due manche, la prima di discesa e la seconda di slalom, con massimo quattro coppie per ogni nazione. Si partirà alle ore 10:30 con la discesa, poi alle 14:00 ci sarà la frazione di Slalom in ordine di classifica inverso rispetto a quello con cui si chiuderà la prima manche. La graduatoria finale sarà determinata dalla somma dei tempi: vince chi realizza il tempo minore.

9:38

Franzoni: "Italia, nella combinata possiamo fare bene"

"Pista molto bella e molto veloce. Io nella coppia favorita con Vinatzer? Anche gli altri sono forti, non dobbiamo puntare tutto su una squadra. Siamo in quattro che possono fare bene. La combinata è una disciplina in cui possiamo fare bene". Queste le parole di Franzoni a poco meno di un'ora dal via.

9:35

Combinata a squadre, le quattro coppie azzurre in gara

Tutto pronto a Bormio per la combinata a squadre. Ecco le quattro coppie azzurre in gara:

Coppia 1: Giovanni FRANZONI -- Alex VINATZER

Coppia 2: Dominik PARIS -- Tommaso SALA

Coppia 3: Mattia CASSE -- Tommaso SACCARDI

Coppia 4: Florian SCHIEDER -- Tobias KASTLUNGER

