Combinata a squadre rivivi la diretta Olimpiadi, discesa e slalom: Franzoni/Vinatzer solo settimi
La terza giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 vede tra gli eventi principali la combinata a squadre maschile dopo una giornata da record. La combinata, però, si chiude in modo amaro per gli azzurri. Franzoni chiude la discesa al primo posto, ma poi nello slalom delude Vinatzer e la coppia azzurra chiude solo al 7° posto. Quinto posto, invece, per la coppia formata da Paris e Sala.
15:28
Delusione Vinatzer: "Sono stato troppo cauto, mi dispiace per Franzoni"
"Mi dispiace tantissimo per Giovanni e la sua discesa, la medaglia se la meritava tutta. La posizione era tosta, non ci sono abituato, ero veramente teso e nervoso. Forse più del solito. È molto deludente. Purtroppo sono stato troppo cauto. La vittoria era difficile, ma il podio si poteva fare, invece...". Queste le parole di Vinatzer dopo il deludente slalom.
15:20
Olimpiadi invernali, segui il resto della giornata
Cala il sipario sulla combinata a squadre, ma non si fermano gli eventi alle Olimpiadi di Milano Cortina: segui il resto delle gare. SEGUI QUI
15:05
Combinata a squadre: ecco la classifica finale
1 von Allmen/Nef 2:44.04
2 Kriechmayr/Feller 2:45.03 (+0.99)
2 Odermatt/Meillard 2:45.03 (+0.99)
4 Haaser/Matt 2:45.06 (+1.02)
5 Paris/Sala 2:45.16 (+1.12)
5 Allegre/Noel 2:45.16 (+1.12)
7 Franzoni/Vinatzer 2:45.26 (+1.22)
8 Babinsky/Gstrein 2:45.45 (+1.41)
9 Lehto/Hallberg 2:45.65 (+1.61)
10 Jocher/Strasser 2:45.73 (+1.69)
11 Hemetsberger/Schwarz 2:45.90 (+1.86)
12 Sejersted/McGrath 2:45.92 (+1.88)
13 Monney/Yule 2:45.99 (+1.95)
14 Casse/Saccardi 2:46.17 (+2.13)
15 Muzaton/Rassat 2:46.39 (+2.35)
14:53
Oro per von Allmen/Nef, delusione Franzoni
Franzoni aveva chiuso la discesa al primo posto, ma il 18° posto di Vinatzer lo condanna a restare ampiamente fuori dal podio: l'oro va agli svizzeri von Allmen e Nef, seguiti poi dagli austriaci Kriechmayr/Feller e poi da Odermatt/Meillard.
14:50
+++ Male Vinatzer: lui e Franzoni chiudono al settimo posto +++
Purtroppo neanche Vinatzer riesce a sfruttare il super tempo di Franzoni: perde tantissimi secondi, chiude col 18° tempo di manche e condanna il compagno al settimo posto finale.
14:47
Malissimo Yule, sognano Franzoni e Vinatzer!
Fa anche peggio Yule, che condanna il compagno Monney al 12° posto dopo essere partito dal 2° parziale: ora tocca a Vinatzer!
14:44
Male Meillard, che chance per Franzoni/Vinatzer
Meillard scende male e non sfrutta il buon tempo del compagno Odermatt: al momento sono terzi con un secondo di distacco dal primo posto, grandissima chance per Franzoni/Vinatzer di chiudere a podio.
14:41
Nef/von Allmen in testa: il tempo da battere
Slalom quasi perfetto di Nef, che porta la sua squadra in testa: 2:44.04 il nuovo tempo da battere. Mancano tre atleti, l'ultimo sarà Vinatzer.
14:39
Sala va forte ma non basta: lui e Paris sono terzi
Ce la mette tutta Tommaso Sala, ma perde tanto terreno nel finale: con il tempo di 2:45.16 la coppia Sala/Paris è terza. Ma mancano a scendere i quattro favoriti, difficile possano conservare questa posizione.
14:34
Tra poco tocca a Sala
Ultimi cinque atleti per lo slalom: sta per arrivare il momento di Sala (in squadra con Paris).
14:31
Babinsky/Gstrein in testa, ci avviciniamo alle fasi finali
Con il tempo di 2:45.45 è al momento in testa la coppia austriaca Babinsky/Gstrein. Ultime discese, sta per arrivare il momento degli azzurri e degli svizzeri, i grandi favoriti per le medaglie.
14:23
Casse/Saccardi al momento terzi
Termina lo slalom di Saccardi, con un tempo totale di 2:46.17 per la coppia azzurra, al momento terza in classifica.
14:17
Tra poco il primo slalom azzurro
Tra pochi minuti toccherà a Tommaso Saccardi, il primo azzurro a scendere, per completare la combinata con il compagno Casse.
14:06
Francia momentaneamente al comando
Grande slalom di Rassat, frenato però dal tempo di Muzzaton: dopo tre discese la coppia francese è in testa con 2:46.39.
14:00
+++ Si parte: inizia lo slalom decisivo +++
Parte per primo il ceco Muller: inizia lo slalom decisivo per questa combinata a squadre.
13:50
Svizzera favorita ma l'Italia parte da buoni tempi
Gli svizzeri sono i favoriti nello slalom, ma gli italiani partiranno da tempi nettamente migliori: manca pochissimo al via.
13:20
Franzoni spera in Vinatzer: "È un grande sciatore"
"Vinatzer è un grande sciatore. Non deve pensare a nulla: se arriva, arriva“. Queste le parole di Franzoni che, dopo aver conquistato il primo posto nella discesa, non può far altro che aspettare e fare il tifo per Vinatzer.
13:13
Slalom, l'ordine di partenza: Vinatzer per ultimo
L'ordine di partenza dello slalom sarà l'inverso della classifica attuale: Vinatzer partirà per ultimo, visto il miglior tempo segnato da Franzoni. Prima di lui Sala (in coppia con Paris), Nef, Meillard e Yule.
13:00
Combinata a squadre, un'ora allo slalom decisivo
Manca un'ora all'inizio dello slalom decisivo per questa combinata a squadre. Per l'Italia scenderanno in pista Tommaso Saccardi, Tommaso Sala e Alex Vinatzer.
12:30
Olimpiadi invernali, segui la giornata in diretta
In attesa dello slalom, ecco le altre gare della giornata con azzurri protagonisti. LEGGI TUTTO
12:15
Combinata a squadre, appuntamento alle ore 14 con lo slalom
Adesso non resta che aspettare le ore 14 per lo slalom decisivo, che decreterà le posizioni finali e le medaglie della combinata a squadre.
12:00
Niente slalom per Kastlunger: il motivo
L'azzurro Kastlunger non scenderà per lo slalom: il suo compagno Schieder è scivolato dopo poche curve e, per regolamento, non potrà prendere parte allo slalom. Nella seconda manche, dunque, l'Italia avrà solo tre squadre.
11:45
Franzoni spera in Vinatzer per una medaglia
Franzoni ha dato il massimo chiudendo in testa. Ora può solo aspettare e guardare lo slalom di Vinatzer, da cui dipenderà la possibile medaglia. +0.17 il vantaggio su Monney, +0.28 su Odermatt.
11:35
Combinata a squadre, la classifica dopo la discesa
1 Italia – Franzoni 1:51.80
2 Svizzera – Monney 1:51.97
3 Svizzera – Odermatt 1:52.08
4 Svizzera – von Allmen 1:52.22
5 Italia – Paris 1:52.39
6 Francia – Allegre 1:52.71
7 Austria – Kriechmayr 1:53.05
8 Austria – Haaser 1:53.07
8 Austria – Hemetsberger 1:53.07
10 Austria – Babinsky 1:53.10
11 Germania – Jocher 1:53.13
12 Italia – Casse 1:53.26
13 Finlandia – Lehto 1:53.51
14 Svizzera – Rogentin 1:53.64
15 Norvegia – Sejersted 1:53.69
16 USA – Negomir 1:53.99
17 Francia – Alphand 1:54.29
18 Francia – Muzaton 1:54.31
19 Norvegia – Sellaeg 1:54.72
20 Repubblica Ceca – Zabystran 1:55.68
21 Italia - Schieder DNF
11:30
Termina la discesa: Franzoni in testa davanti a Monney e Odermatt
Scende il norvegese Sellaeg (20°) e si chiude ufficialmente la discesa: Franzoni è in testa davanti agli svizzeri Monney e Odermatt. Quinto posto per Paris.
11:26
Paris: "Franzoni sta sciando benissimo"
"Franzoni? Ci stavamo dicendo come è andata la gara. Lui ha fatto veramente una bella gara, sta sciando benissimo. Io a tratti molto bene, però dai penso che siamo in una buona posizione. Ora toccherà a Sala che è molto forte". Queste le parole di Paris.
11:14
Franzoni: "Ecco cosa ho detto a Vinatzer"
"Dopo quattro volte capisci ancora meglio come farla. La stanchezza si è fatta sentire, anche il mal di schiena. Lotto per i miei compagni, voglio contribuire a qualcosa di buono. Sono riuscito a sciare bene, peccato che non ho fatto così anche nella discesa individuale. Sono in forma, ora mi guarderò Vinatzer che è un grandissimo sciatore. Gli ho detto di sciare libero e senza pensieri, poi vediamo come va". Queste le parole di Franzoni.
11:11
Casse in decima posizione
1:53.26 per Casse, che si piazza in decima posizione.
11:09
Male von Allmen: solo quarto
L'oro nella discesa individuale sbaglia tanto: è solo quarto, resta saldo in prima posizione Franzoni. Scende al quinto posto Paris.
11:07
Monney sbaglia: è secondo, Franzoni resta avanti
Prime curve perfette da parte dello svizzero Monney, che guadagna vantaggio sul tempo di Franzoni. Poi, nel finale, sbaglia e perde terreno: chiude in 1:51.97, si mette al secondo posto scalzando Odermatt (terzo) e Paris (quarto). Per ora, Franzoni resta davanti a tutti.
11:03
Paris terzo dietro a Odermatt e Franzoni
1:52.39 per Paris, che supera subito il francese Allegre e si mette in terza posizione alle spalle di Odermatt e Franzoni.
11:01
Tocca a Paris
Il francese Allegre si piazza in terza posizione dietro a Odermatt e Franzoni. Ora tocca a Paris.
10:57
Franzoni in testa, ma tra poco scendono Paris e von Allmen
Per il momento Franzoni porta la sua squadra (Vinatzer scenderà nello slalom) in testa, ma tra poco toccherà a Paris e soprattutto allo svizzero von Allmen, oro nella discesa individuale proprio davanti a Franzoni.
10:55
+++ Vola Franzoni: batte il tempo di Odermatt ed è primo +++
Discesa perfetta di Giovanni Franzoni: 1:51.80, batte Odermatt per +0.28 e si porta momentaneamente in testa!
10:51
Tocca a Franzoni
Caduta senza problemi per Schieder, che scivola ma si rialza subito. Tra poco si riprenderà a scendere e toccherà a Giovanni Franzoni.
10:49
Subito fuori Schieder!
Tocca alla prima coppia azzurra, ma è subito fuori: Schieder cade dopo le prime curve e quindi la sua coppia con Kastlunger è già eliminata.
10:48
Odermatt subito in testa: ecco il tempo da battere
Odermatt rispetta i pronostici e si piazza subito in testa: 1:52.08 il tempo da battere, oltre un secondo più veloce dell'austriaco Hemetsberger.
10:45
Tocca a Odermatt
Si comincia a fare sul serio: parte Odermatt per la sua discesa.
10:31
Si parte! Inizia la discesa della combinata a squadre
Parte Rogentin: inizia la combinata a squadre! Saranno 21 i team a scendere sulla discesa del Bormio.
10:23
Combinata a squadre, l'Italia tra i team con 4 squadre
Solo Italia, Svizzera e Austria scenderanno con ben quattro squadre, alzando notevolmente le loro probabilità di medaglia.
10:20
Combinata a squadre, ci siamo: sta per iniziare la discesa
Solo 10 minuti allo start della discesa libera, prima manche della combinata a squadre. Ad iniziare sarà lo svizzero Stefan Rogentin, Odermatt per settimo seguito poi subito da Schieder e Franzoni.
10:10
Olimpiadi invernali, giornata ricca di eventi per l'Italia
Non solo la combinata: dal curling fino all'hockey, segui tutti gli eventi della giornata con gli azzurri protagonisti. SEGUI QUI
10:00
Combinata a squadre, la Svizzera è la grande favorita
La Svizzera con le coppie Odermatt-Meillard e Von Allmen-Nef (il primo oro nella discesa individuale) è la nazione da battere per la combinata a squadre, la favorita per l'oro.
9:55
Discesa, ecco l'ordine degli azzurri
Florian Schieder sarà il primo degli azzurri a partire con il pettorale numero 8. Lo seguirà subito Giovanni Franzoni con il numero 9, poi Dominik Paris con il 12 e infine Mattia Casse con il 15.
9:45
Combinata a squadre, ecco le regole
La combinata a squadre si suddivide in due manche, la prima di discesa e la seconda di slalom, con massimo quattro coppie per ogni nazione. Si partirà alle ore 10:30 con la discesa, poi alle 14:00 ci sarà la frazione di Slalom in ordine di classifica inverso rispetto a quello con cui si chiuderà la prima manche. La graduatoria finale sarà determinata dalla somma dei tempi: vince chi realizza il tempo minore.
9:38
Franzoni: "Italia, nella combinata possiamo fare bene"
"Pista molto bella e molto veloce. Io nella coppia favorita con Vinatzer? Anche gli altri sono forti, non dobbiamo puntare tutto su una squadra. Siamo in quattro che possono fare bene. La combinata è una disciplina in cui possiamo fare bene". Queste le parole di Franzoni a poco meno di un'ora dal via.
9:35
Combinata a squadre, le quattro coppie azzurre in gara
Tutto pronto a Bormio per la combinata a squadre. Ecco le quattro coppie azzurre in gara:
Coppia 1: Giovanni FRANZONI -- Alex VINATZER
Coppia 2: Dominik PARIS -- Tommaso SALA
Coppia 3: Mattia CASSE -- Tommaso SACCARDI
Coppia 4: Florian SCHIEDER -- Tobias KASTLUNGER