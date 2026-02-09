Curling diretta olimpiadi, segui il doppio misto: Constantini e Mosaner, Milano Cortina LIVE

Stefania Constantini e Amos Mosaner , già qualificati alle semifinali del doppio misto di curling, sfidano gli Stati Uniti nella fase a gironi. Nonostante abbiano già in tasca la qualificazione, per gli azzurri questa è una gara decisiva per capire il piazzamento finale e quindi il percorso che potrebbero avere più avanti. L'obiettivo, dunque, è battere gli USA per assicurarsi uno scenario più favorevole. Segui tutto in diretta.

10:30

L'Italia pareggia

Ha rischiato l'Italia nell'end in cui aveva il martello, ma Constantini di precisione è riuscita a mettere la stone gialla degli azzurri davanti alle altre: 1-1.

10:18

Il primo end è degli USA

Il primo end è degli Stati Uniti: con l'ultimo tiro a disposizione rompono il "trenino" di stone e piazzano un punto. Ottima prova dei nostri che limitano i danni.

10:07

Inizia Italia-Stati Uniti

Si parte con il primo end, l'hammer è degli Stati Uniti.

10:01

Il percorso dell'Italia del curling

Fino ad ora Constantini e Mosaner hanno collezionato cinque vittorie e tre sconfitte. Hanno superato la Corea del Sud al debutto (8-4), la Svizzera (12-4), l'Estonia (7-4) e la Norvegia (6-5). Hanno perso contro Canada (2-7), Svezia (4-9) e Gran Bretagna (6-9).

9:46

Se l'Italia vince o perde cosa succede: i possibili avversari

Il quadro è già chiaro: se l'Italia dovesse battere gli Stati Uniti, arriverebbe seconda nel girone e in semifinale ritroverebbe ancora gli USA. Se invece Constantini e Mosaner perdessero, scivolerebbero al quarto posto nel girone e nel prossimo turno incrocerebbero la Gran Bretagna.

9:45

A che ora il doppio misto di curling

Il via ufficiale alla sfida tra Italia e Stati Uniti è previsto per le 10:05.

Cortina