La star delle Olimpiadi Jutta Leerdam attacca i critici: “È ironico, il mio trucco serviva...”

Dopo aver conquistato l’oro nei 1.000 metri e l’argento nei 500 ai Giochi Invernali di Milano Cortina, Jutta Leerdam ha deciso di mettere a tacere le malelingue. Criticata da alcuni per il trucco in pista e definita “troppo diva” da altri , la pattinatrice olandese ha risposto sui social con un messaggio chiaro: essere se stessi paga, in pista come nella vita.

Jutta Leerdam risponde alle critiche per l'eyeliner alle Olimpiadi Milano Cortina

Dopo le straordinarie imprese alle Olimpiadi invernali, Jutta Leerdam ha scelto di commentare i suoi successi su Instagram, ma in modo insolito. Al posto della classica foto con la medaglia d’oro in mano, la pattinatrice olandese ha condiviso uno scatto che la ritrae con l’eyeliner colato lungo la guancia. Una scelta voluta: un messaggio chiaro ai detrattori che l'hanno criticata per l'uso del trucco durante la gara. "Per me, questa foto racchiude tutto ciò che sono state le mie Olimpiadi. Questo momento dimostra che non devi diventare meno te stessa per raggiungere qualcosa di grande. - ha scritto l'olandese - Che il tuo aspetto non ti definisce né come persona né come atleta. Che se lavori sodo e resti determinata, tutto andrà al suo posto. È così ironico perché il mio eyeliner e il mio make-up sono qualcosa per cui sono stata giudicata per tutta la mia carriera, quando in realtà mi hanno sempre dato fiducia e mi hanno fatta sentire femminile e potente". Poi ha concluso così: "La pressione che ho sentito, il giudizio che ho affrontato su tante cose, il duro lavoro che ho portato avanti per così tanti anni si sono concentrati tutti in questo momento. Non ho mai sentito il bisogno di dimostrare nulla. L’ho fatto per me, per la me più giovane, per la mia famiglia e per tutte le donne che non vogliono essere rinchiuse in una scatola e vogliono semplicemente essere autentiche. Un promemoria che puoi essere dolce e forte, disciplinata e femminile, tutto allo stesso tempo. Non permettere mai a nessuno di spegnere la tua luce".

Il supporto del fidanzato Jake Paul

Tra i tanti like e commenti al post di Jutta Leerdam non è passato inosservato il messaggio del fidanzato, il pugile americano Jake Paul. "Iconica", ha scritto lo sportivo, che è stato accanto all'olandese per tutta la durata delle Olimpiadi invernali, non nascondendo pubblicamente le lacrime per le vittorie di Jutta.