Fontana e Sighel diretta short track: segui le finali pattinaggio velocità Milano-Cortina LIVE

21:36

Finale A 1500m femminile: Arianna Sighel e Arianna Fontana all'ultimo atto

Ecco le sette atlete che disputeranno la finale A dei 1500m femminili dello short track:

Kim (KOR)

Fontana (ITA)

Yang (CHN)

Lam (HKG)

Choi (Kor)

Stoddard (USA)

Sighel (ITA)

21:34

Short track, finale staffetta 5000m maschile: che attesa per l'Italia!

Finale A con gli azzurri di Pietro Sighel grandi protagonisti. In pista anche Thomas Nadalini, Andrea Cassinelli e Luca Spechenhauser.

21:31

+++ Arianna Sighel vola in finale +++

L'azzurra chiude terza ed è l'unica ripescata: vince Choi, secondo posto per Stoddard. La Sighel raggiunge Fontana all'ultimo atto del 1500m femminili!

21:29

+++ Terza semifinale: tocca ad Arianna Sighel +++

C’è Arianna Sighel al via dell’ultima semifinale. Ecco le protagoniste dell'ultima prova:

1 STODDARD Corinne USA

2 den DULK Tineke BEL

3 NAGAMORI Haruna JPN

4 CHOI Minjeong KOR

5 SOMODI Maja Dora HUN

6 SIGHEL Arianna ITA

21:24

+++ Cade Elisa Confortola +++

L'azzurra cade a 4 giri dalla fine, buttata a terra da Schulting. Crollano anche Sarault e X. Velzeboer. Sorride Yang, seconda Lam. Elisa va in finale B.

21:22

+++ Seconda semifinale, ecco Confortola +++

Le protagoniste della seconda semifinale, con Elisa che sogna la finale:

1 VELZEBOER Xandra NED

2 CONFORTOLA Elisa ITA

3 SCHULTING Suzanne NED

4 LAM Ching Yan HKG

5 SARAULT Courtney CAN

6 YANG Jingru CHN

7 LEVEQUE Aurelie FRA

21:17

+++ Arianna Fontana vola in finale +++

Prima batteria di semifinale vietata ai deboli di cuore: primo posto per la coreana Kim, Arianna vince la volata con la cinese Zhang. Dietro di loro tre cadute, tanta apprensione ma nessuna penalità.

21:15

+++ Short track 1500m femminili, partita la prima batteria: c'è Arianna Fontana +++

Queste le protagoniste della prima semifinale. C'è anche l'azzurra:

1 DESMET Hanne BEL

2 FONTANA Arianna ITA

3 NOH Dohee KOR

4 BLAIS Danae CAN

5 KIM Gilli KOR

6 BOUTIN Kim CAN

7 ZHANG Chutong CHN

21:10

Paura per Arianna Fontana, travolta dalla polacca: le sue condizioni

L'atleta azzurra vittima di una brutta caduta durante i quarti di finale dei 1500 m short track, in quella che è la sua ultima gara alle Olimpiadi Milano-Cortina. LEGGI TUTTO

21:05

Ora tocca agli uomini

Ora la pausa per il rifacimento del ghiaccio e poi le semifinali dei 1500m e la finale della staffetta uomini con l'Italia di Pietro Sighel protagonista!

21:03

Short track 1500m donne: Fontana, Confortola e Sighel in semifinale

Arianna Fontana (con il brivido), Elisa Confortola e Arianna Sighel staccano il pass per le semifinali dei 1500m short track.

21:01

Tre atlete ripescate

Ripescate Lam, Blais e Vegi che accedono così in semifinale.

21:00

+++ Arianna Fontana in semifinale +++

L'azzurra stacca il pass per il penultimo atto: Arianna centra il secondo posto alle spalle della belga Desmet, terzo posto per la coreana Noh.

20:58

Salvini con Abodi e Malagò per lo short track. Presente anche la Famiglia Real e belga

Si chiude il programma olimpico dello short track in un Forum con bandiere di tutti i colori e una tribuna in cui ad applaudire c'è anche il ministro Matteo Salvini. Con lui anche il ministro Andrea Abodi e qualche fila più in alto il presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò. La serata è impreziosita dalla famiglia reale del Belgio, con la regina Mathilde e il re Filippo. L'attesa è per l'ultima gara, i 1500 m, di Arianna Fontana e la staffetta dei 5000 m uomini con Pietro Sighel.

20:55

Squalificata Santos, si riparte

Squalificata la statunitense: ecco la decisione del Giudice. Si riparte con 4 atlete, c’è Fontana.

20:52

Cade Sellier, crolla anche Fontana: cosa è successo

L'incredibile carambola è iniziata a causa della statunitense Santos-Griswold che, dopo aver perso l'equilibrio, travolge la polacca Sellier (ferita in viso, uscita in barella) e a sua volta colpisce Arianna Fontana.

20:49

+++ Clamoroso, è caduta Arianna Fontana +++

Incredibile, cade Arianna Fontana nella sesta e ultima batteria dei quarti di finale. Colpo al braccio destro per l'azzurra che si fa anche massaggiare la gamba destra. Attesa per la decisione del giudice. Quando Fontana si è rialzata il pubblico ha applaudito.

20:46

+++ Sesta e ultima batteria: ecco Arianna Fontana +++

Fari puntati per la sesta e ultima prova dei quarti di finale. Ecco le protagoniste:

1 SANTOS-GRISWOLD Kristen USA

2 DESMET Hanne BEL

3 NOH Dohee KOR

4 SELLIER Kamila POL

5 LAM Ching Yan HKG

6 FONTANA Arianna ITA

20:44

+++ Confortola seconda e in semifinale +++

Elisa chiude la quinta batteria alle spalle di X. Velzeboer. Terzo posto per l'olandese Schulting. Caduta e infortunio per la ceca Vankova.

20:38

+++ Quinta batteria, ecco Confortola +++

Al via la quinta batteria con Elisa protagonista

Queste le protagoniste della quinta batteria con Elisa Confortola:

1 CONFORTOLA Elisa ITA

2 VELZEBOER Xandra NED

3 VANKOVA Petra CZE

4 BLAIS Danae CAN

5 BURIC Katarina CRO

6 SCHULTING Suzanne NED

20:37

Quarta batteria: vince Stoddard

La statunitense vince la quarta batteria e stacca il pass per il penultimo atto. Alle sue spalle festa anche per la giapponese Nakashima e la francese Leveque.

20:32

+++ Spettacolo Del Dulk, Sighel in semifinale da ripescata +++

La belga vince la batteria con una fuga da lontano: secondo posto per Choi, terza la francese Ollivier. Arianna Sighel chiude al quarto posto ma viene ripescata per una irregolarità della francese e vola così in semifinale!

20:29

+++ Terza batteria, ecco Arianna Sighel +++

C’è l'azzurra Arianna Sighel al via della terza serie. Queste le protagoniste:

1 CHOI Minjeong KOR

2 SIGHEL Arianna ITA

3 OLLIVIER Cloe FRA

4 HIRAI Ami JPN

5 den DULK Tineke BEL

6 VEGI Diana Laura HUN

20:26

Sarault si aggiudica la seconda batteria

20:22

Al via la seconda batteria

La canadese Courteney Sarault si aggiudica la seconda batteria: qualificate anche Jingru Yang (CIN) Maja Somodi (UNG).

Ecco le protagoniste:

1 SARAULT Courtney CAN

2 GONG Li CHN

3 YANG Jingru CHN

4 SOMODI Maja Dora HUN

5 LUTE Kamryn USA

6 KHAN Yana KAZ

20:20

Kim si aggiudica la prima batteria

La coreana si aggiudica la prima batteria: alle sue spalle la canadese Boutin e la cinese Zhang che passano il turno. Caduta per Velzebooer nel rettilineo prima dell’arrivo.

20:15

+++ Short track 1500m femminili, quarto di finale: si parte +++

Al via la prima prova delle sei serie dei 1500. Queste le protagoniste:

1 KIM Gilli KOR

2 VELZEBOER Michelle NED

3 ZHANG Chutong CHN

4 BOUTIN Kim CAN

5 ASCIC Valentina CRO

6 MALISZEWSKA Natalia POL

20:11

Short track, staffetta 5000m maschile: l'Italia sogna una medaglia

Grandissima attesa anche per la staffetta maschile: alle 21:30, gli azzurri in pista con Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Andrea Cassinelli e Luca Spechenhauser.

20:08

Short track, 1500 metri femminili: tutto pronto all'Ice Skating Arena

Tre le azzurre impegnate:

- Arianna Sighel (quarto di finale n.3)

- Elisa Confortola (quarto di finale n.5)

- Arianna Fontana (quarto di finale n.6)

20:01

Bonfiglio sulle Olimpiadi estive: "Candidatura Italia? Finiamo prima queste..."

"Dobbiamo sentirci obbligati ad affrontare sfide più importanti. Dovremo fare gli Europei di calcio, ci candideremo ai Mondiali di atletica. Qualsiasi candidatura deve essere condivisa con tutte le istituzioni. Abbiamo gli elementi per mantenere l'asticella alta ospitando eventi prestigiosi. Candidarci per le Olimpiadi estive? Sono abituato a ragionare passo dopo passo, prima finiamo questa", sottolinea il presidente del Coni a Sky Sport 24.

20:00

Bonfiglio assicura: "Garantisco che la pista di bob di Cortina resterà"

"Garantisco che la pista di bob di Cortina resterà. Chiederemo che ogni anno ci siano manifestazioni di alto livello. Possiamo studiare che diventi un centro federale, frequentato quotidianamente".

19:58

Buonfiglio: "Quando ha vinto Federica mi sono commosso. Ecco i programmi per il futuro"

"Lo sport sulle donne? Sta anticipando i tempi, guardiamo a Brignone, Goggia, Fontana, Lollobrigida. Quando ho visto Federica (Brignone, ndr) fare la gara di discesa ho capito che poteva vincere il Super G e il gigante. Quando ha vinto mi sono commosso". Poi aggiunge: "Dobbiamo investire in formazione per avere tecnici sempre più bravi nelle società sportive in sintonia con i tecnici delle federazioni. E' un'eresia perdere il patrimonio degli atleti dopo la carriera, stiamo pensando a come coinvolgerli per il futuro".

19:54

Buonfiglio: "Le Olimpiadi un arricchimento incredibile, abbiamo fatto un lavoro straordinario"

"Il privilegio del presidente del Coni in questa Olimpiade è stato quello di poter essere tra i primi ad abbracciare gli atleti, sia che sono andati bene, sia che sono andati male. Dopo sei mesi che sono stato eletto al Coni vivere un'Olimpiade così, io che ero abituato a vivere il mio mondo della canoa, è un arricchimento incredibile", sottolinea ancora il numero uno del Coni. "Ricordiamoci che siamo una nazione che è bagnata per tre quarti dal mare. Quindi, se parliamo dei Giochi olimpici invernali, vuol dire che veramente stiamo facendo un lavoro straordinario, principalmente delle federazioni, delle discipline associate, degli enti di promozione, delle società sportive e dei gruppi militari. Veramente in questi anni hanno fatto un salto di qualità. E c'è un valore aggiunto in termini di supporto tecnico qualitativo da parte della preparazione olimpica del Coni, con la ricerca sui materiali, con la preparazione metodologica sia dell'aspetto sanitario, che dell'aspetto alimentare e dell'aspetto psicologico", ha aggiunto.

19:52

Buonfiglio: "Il sistema funziona, il Governo ci sta aiutando"

"Il sistema che sta cominciando a funzionare è quello delle federazioni, c'è maggiore attenzione e organizzazione. La cooperazione con i gruppi sportivi militari, il supporto dell'Istituto medicina dello sport. Il lavoro parte da lontano, e anche il sostegno economico da parte del Governo ci sta aiutando". Sono le parole del presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, ospite a Sky Sport 24.

19:50

Short track, il programma della serata con le gare principali

20:15 – 1500 metri femminili, quarti di finale: Elisa Confortola, Arianna Sighel, Arianna Fontana

21:02 – 1500 metri femminili, semifinali: eventuali Elisa Confortola, Arianna Sighel, Arianna Fontana

21:30 – Staffetta 5000 metri maschile, Finale A: Italia (formazione da definire)

22:07 – 1500 metri femminili, Finale A: eventuali Elisa Confortola, Arianna Sighel, Arianna Fontana

19:45

Olimpiadi Milano Cortina, il programma serale: fari puntati sullo short track maschile e femminile

Il programma odierno - venerdì 20 febbraio - si aprirà alle 20:15 con i quarti di finale dei 1500 metri femminili, seguiti alle 21:02 dalle semifinali. Alle 21:18 spazio alla finale B della staffetta maschile, mentre alle 21:30 andrà in scena la finale A per le medaglie. Chiusura dedicata ai 1500 metri donne: alle 22:00 la finale B e alle 22:07 la finale A, ultimo atto della serata.

Ice Skating Arena - Milano