Lindsey Vonn e il racconto da brividi: "Ecco cosa ho fatto per non impazzire..."

"Non c'è niente nella mia vita di sfidante come lo sci. Sul futuro..."

La sciatrice americana però non vuole "essere ricordata per questo incidente", spiega ancora a 'Vanity Fair US': "Quello che ho fatto prima delle Olimpiadi non l'aveva mai fatto nessuno: volevo vincere le Olimpiadi e la coppa di specialità in discesa, ed ero sulla strada giusta per fare entrambe le cose. Mi piace mettermi alla prova. E non c'è modo che, nella mia vita, io possa essere sfidata, anche solo lontanamente, come mi è successo con lo sci. Quella resterà sempre la mia sfida personale: come faccio a trovare gioia nelle cose normali?". Ora però la domanda è una sola: Lindsey Vonn tornerà a sciare? La risposta è eloquente: "Non mi piace chiudere la porta a niente, perché non sai mai che cosa può succedere. Non ho la minima idea di come sarà la mia vita tra due anni, o tre, o quattro. Potrei avere due figli. Potrei non averne e voler tornare a gareggiare. Potrei vivere in Europa. Potrei fare qualsiasi cosa. Con un infortunio del genere è difficile dirlo. È un disastro totale. Davvero, sento che sarebbe terribile se la mia carriera dovesse finire con quell'ultima discesa. Ho resistito solo 13 secondi. Ma sono stati 13 secondi davvero belli".