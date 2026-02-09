Valeria Mazza, il figlio Tiziano Gravier alle Olimpiadi invernali Milano Cortina

Valeria Mazza è tornata in Italia. La popolare modella argentina, diventata famosa nel nostro Paese per la sua partecipazione a Sanremo 1996, è a Milano Cortina per seguire le Olimpiadi invernali . Ha accompagnato suo figlio Tiziano Gravier , tra gli sportivi in gara. Il ragazzo, che compirà 24 anni a marzo, è un promettente sciatore alpino e il suo debutto ai Giochi Olimpici è fissato per mercoledi 11 febbraio sulle piste di Bormio. "Un momento unico e indimenticabile: vivere la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici e vedere Tiziano sfilare con i colori della nostra bandiera. Godermelo con la mia famiglia e vederlo così emozionato, mentre realizzava il suo sogno. Avanti così, Tizi! Forza Argentina!", ha scritto Valeria con entusiasmo sul suo account Instagram, dove ha condiviso alcuni scatti della cerimonia inaugurale dello scorso 6 febbraio.

Chi è Tiziano Gravier, il figlio di Valeria Mazza

Classe 2002, Tiziano Gravier è uno dei quattro figli di Valeria Mazza e l'imprenditore argentino Alejandro Gravier. Gli altri eredi della coppia sono Balthazar, Benicio e Taina. Tiziano ha scoperto lo sci quasi per caso, come esperienza familiare. "I miei genitori hanno imparato tardi, ma se ne sono innamorati. Così ci hanno portato con loro fin da piccoli", ha raccontato a La Nación. Fondamentale il lavoro degli istruttori, che gli hanno permesso di allenarsi con metodo e continuità. Il primo vero modello non è stato un campione affermato, ma il fratello maggiore Balthazar, che oggi è impegnato come imprenditore. "Lo seguivo ovunque. Quando fu invitato a una gara, io avevo cinque anni e lui otto. È stato lui a farmi entrare in questo mondo", ha spiegato Tiziano, soprannominato Tilus. Da lì, una crescita accelerata, spesso contro avversari più grandi, che lo ha temprato presto. La svolta è arrivata ai Giochi Olimpici Giovanili del 2020 a Losanna: settimo posto nel Super-G e la consapevolezza di poter puntare in alto. Da quel momento, la scelta definitiva: sci alpino ad alto livello. Oggi Gravier è specializzato in slalom gigante e Super-G, discipline in cui occupa rispettivamente la 50ª e la 75ª posizione nel ranking mondiale. Numeri che, per un atleta con appena due stagioni nel circuito maggiore, raccontano un potenziale ancora in piena evoluzione.

Tiziano Gravier tra sci alpino e studi universitari

"I migliori raggiungono il picco dopo i 30 anni. Io sto ancora imparando: le piste sono sempre le stesse, ma l’esperienza fa la differenza", ha ammesso il figlio di Valeria Mazza. L’obiettivo dichiarato è ambizioso: entrare tra i primi 15 alle sue prime Olimpiadi. Fuori dalle piste, Tiziano Gravier è anche uno studente universitario. Frequenta Digital Business all’Università di San Andrés grazie a un programma pensato per atleti professionisti. "Mi mancano sette esami alla laurea", ha rivelato, senza nascondere che conciliare studio, allenamenti e gare non è sempre semplice. Il sostegno della famiglia resta centrale: "Con mio padre parlo di sport e logistica, con mia madre di come sto. Ognuno ha il suo ruolo". Alejandro Gravier è anche coinvolto nella gestione del team: "Imparare a prendere decisioni difficili fa parte della crescita". Nel 2022, un episodio drammatico ha rischiato di fermarlo: un’aggressione fuori da una discoteca a Rosario gli ha provato la frattura della mandibola. Intervento chirurgico, ricovero e stop forzato. "È stata dura, ma mi ha insegnato a essere più attento", ha affermato. Alla cerimonia di apertura di Milano Cortina, Tiziano Gravier ha sfilato con la maglia argentina insieme ad altri sette compagni. Ora la pista. Con un sogno chiaro: scrivere una pagina nuova per uno sport in cui l’Argentina non è mai salita sul podio.