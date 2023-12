Ricordate Valeria Mazza? Ecco che fine ha fatto e dove lavora oggi

Che fine ha fatto Valeria Mazza: cosa fa oggi l'ex modella

Dopo l'addio alle passerelle, Valeria Mazza si è data da fare nel mondo dello showbiz ma anche in quello dell'imprenditoria. Ha creato linee di profumi, abiti e occhiali da sole. Tra gli anni Novanta e Duemila ha lavorato a lungo in Italia: ha presentato, solo per citare alcuni programmi, il Festival di Sanremo nel 1996 (insieme a Pippo Baudo e Sabrina Ferilli), Domenica In nel 1998 e Scommettiamo che nel 2001.

La vita privata di Valeria Mazza: moglie e madre felice

Dal 1998 Valeria Mazza è felicemente sposata con l'uomo d'affari argentino Alejandro Gravier. La coppia ha avuto quattro figli: Balthazar, Tiziano, Benicio, Taina. La Mazza è di origini italiane: il nonno paterno era immigrato in Argentina in cerca di lavoro. L'ex modella ha iniziato a sfilare all'età di 14 anni, complice la grande somiglianza con l'ex top model tedesca Claudia Schiffer.