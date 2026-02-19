Corriere dello Sport.it
Sofia Goggia: "Alle Olimpiadi ho dato tutto". Le parole su Brignone e il retroscena su Mattarella

Sofia Goggia a RTL 102.5: “Gigante complicato, le urla di Vonn si sentivano. Ho dato tutto, ma il vero spettacolo l’hanno fatto le azzurre in pista”
4 min
TagsSofia Goggia

Dalla gioia per la medaglia alla voglia immediata di tornare in pista. Sofia Goggia non si ferma mai: archiviata l’Olimpiade di casa, la sciatrice è già in modalità gara. Ospite di Non Stop News su RTL 102.5, la bergamasca ha raccontato emozioni, rimpianti e nuovi obiettivi con la solita lucidità da campionessa. Nessuna pausa, solo un volo e di nuovo sugli sci. "Dopo il Gigante ho preso l’aereo per Andorra – ha spiegato –. In vista delle gare di Coppa del Mondo abbiamo scelto di venire qui per rimettere subito i piedi sulla pista. È stato fondamentale per fare switch e pensare ai prossimi obiettivi". La mentalità è quella delle grandi: metabolizzare in fretta, ripartire ancora più forte. Anche perché il bilancio dei Giochi resta comunque di altissimo livello: bronzo in discesa e terzo podio olimpico consecutivo nella sua disciplina.

Sofia Goggia, le parole dopo le Olimpiadi di Milano Cortina 2026

"Nel Gigante non mi sento delusa – ha chiarito Sofia Goggia –. È vero, ero terza a metà gara, ma non salgo sul podio in Coppa del Mondo dal 2018. Ho fatto due manche solide, perdendo solo quattro decimi dalla vincitrice in entrambe". Diverso il discorso nella sua “zona”: "Nel SuperG ero in testa con 65 centesimi di vantaggio e ho sbagliato. Quello sì che mi è dispiaciuto". Resta la medaglia in discesa, simbolo di continuità e carattere. Un risultato tutt’altro che scontato, soprattutto in una domenica segnata anche dal grave infortunio di Lindsey Vonn: "In partenza si sentivano le urla. È stato un momento difficile da gestire. Mi dispiace tantissimo per lei: era tornata per vincere e stava dominando la stagione".

Sofia Goggia e il commento su Federica Brignone e Mattarella

L’Olimpiade italiana resterà comunque nella storia, e Goggia è la prima a sottolinearlo. "Quello che ha fatto Federica Brignone è stato grandioso dopo l’infortunio. E poi le tante medaglie d’oro delle azzurre: è stata una spedizione fantastica". Indimenticabile anche la visita del Capo dello Stato, Sergio Mattarella: "Ci ha colpito la sua conoscenza dello sport. E ci ha portato fortuna: dopo il suo arrivo sono arrivati due ori". Il bronzo al collo, lo sguardo già avanti e la solita fame: Goggia riparte da Andorra con una certezza. L’Olimpiade è alle spalle, ma la stagione è tutt’altro che finita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

