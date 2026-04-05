Federica Brignone a Verissimo: "Ho rischiato di non sciare più". E parla del nuovo fidanzato

Federica Brignone è tornata sotto i riflettori e lo ha fatto con il sorriso di chi ha appena scritto un’altra pagina importante della sua carriera. Ospite a Verissimo, a un anno dalla precedente intervista con Silvia Toffanin , la campionessa azzurra ha ripercorso una stagione intensa, culminata con i successi alle Olimpiadi di Milano-Cortina. "Sto bene, è stato un anno difficile ma pieno di emozioni e cose super positive come le Olimpiadi", ha raccontato, portando in studio i due ori conquistati : il simbolo di una resilienza che va oltre il risultato.

Federica Brignone ha rischiato di non sciare più

Dietro le medaglie, però, ci sono stati anche tanto sacrificio e dolore. Federica Brignone ha rivelato i retroscena dell’infortunio che ha messo tutto in discussione: "Il mio fisico sta bene, ma la gamba ha bisogno di tempo. Sono a riposo, sto facendo cure". Un percorso non semplice, segnato anche da un intervento chirurgico importante: "Durante le Olimpiadi ho patito un po’, ho rischiato di non tornare più a sciare". Quaranta punti di sutura e una sfida soprattutto mentale: "È stato difficilissimo, ancora oggi mi chiedo come ho fatto. Sono stupita e molto orgogliosa di me stessa". E sul futuro nello sport ha anticipato: "Per ora sono impegnata con i vari sponsor ed eventi, dovrò incontrare anche Mattarella. Sto rilavorando per la mia salute, per il mio ginocchio. Ho fatto una vacanza che avevo rimandato lo scorso anno, ho fatto surf tutti i giorni per quattro ore al giorno. A maggio un'altra vacanza, sempre facendo surf. Poi fisioterapia e preparazione. I miei programmi arrivano fino a questo punto. E prenderò delle decisioni".

Federica Brignone e il nuovo amore a Verissimo

Non solo sport. Nel salotto di Canale 5 si è parlato anche di vita privata, tema su cui Federica Brignone è sempre stata molto riservata. Questa volta, però, qualcosa è trapelato: “Ho un nuovo amore, sono molto felice. Non dico di più”. Poi, con il sorriso, la battuta: “Se scia? Ci stiamo lavorando”. Secondo le indiscrezioni, il compagno sarebbe James Mbaye, avvistato sugli spalti durante le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 a fare il tifo per lei. Una presenza discreta, ma significativa, accanto a una delle protagoniste dello sport italiano.