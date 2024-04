Paltrinieri arrabbiato dopo il caso Tamberi-Olimpiadi? La risposta è epica

ROMA - Con tanti campioni a difendere i colori azzurri non è stato facile per l'Italia individuare i due portabandiera per le imminenti Olimpiadi di Parigi 2024. Alla fine la scelta è ricaduta sull'altista Gianmarco Tamberi e sulla schermitrice Arianna Errigo , con il nuotatore Gregorio Paltrinieri tra i delusi e consolato sui social dalla sua fidanzata , la schermitrice Rossella Fiamingo.

Paltrinieri, il messaggio social per Tamberi

La voglia di portare la bandiera ai Giochi da parte di Paltrinieri era grande, ma non più dello spirito di squadra e del legame che lo lega a Tamberi e agli altri atleti che vestiranno la maglia dell'Italia a Parigi: "Non so se realmente serva che io dica qualcosa rispetto a oggi, ma me lo state chiedendo tutti quindi vi dico cosa penso - ha scritto il nuotatore sul proprio profilo Instagram a corredo di una foto che lo ritrae insieme all'astista -. Oggi è successo qualcosa di bellissimo, un mio grande amico e un atleta che stimo tantissimo è stato scelto per fare il portabandiera alle prossime olimpiadi e io non posso che essere strafelice per lui".

Paltrinieri, il ruolo di portabandiera e il futuro

Paltrinieri non nega che gli sarebbe dispiaciuto essere scelto e che forse un po' se lo aspettava: "È un traguardo incredibile, una grande responsabilità ma anche un privilegio che tutti vorremmo vivere nella nostra vita. Semplicemente doveva essere fatta una scelta, probabilmente anche soggettiva, e in quanto tale, ne accetto il verdetto. Non c’è invidia o risentimento nel mio animo in questo momento. Sono contento di poterlo seguire, insieme ad Arianna Errigo (incredibile atleta anche lei) in questa grandiosa esperienza che è l’olimpiade. 'Much love' per i nostri capitani. Ps. Ultima cosa, mi avevano detto che sarei stato nel 2021 ma niente, mi avevano detto allora 2024 ma niente, mi obbligano a… va beh non lo dico", ha poi concluso scherzando il 29enne nuotatore azzurro.