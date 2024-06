Arianna Errigo in lacrime durante il discorso da Mattarella: il gesto di Tamberi

Commozione e momenti speciali al Quirinale, dove l'Italia è stata ospitata dal Presidente Mattarella in vista delle Olimpiadi di Parigi. Arianna Errigo è uno dei due portabandiera. La campionessa di scherma ha tenuto un discorso ma si è fermata quando ha iniziato a parlare dei figli: "Essere qui con voi è un'emozione immensa. Fatico ancora oggi a descrivere, non ho ancora realizzato cosa è successo. Con la scherma ho vissuto tante emozioni, ma la vita me ne ha regalate altre due: i miei gemelli che adoro. Ha cambiato la mia vita da atleta, è stata dura e la stanchezza è senza fine. Le responsabilità si moltiplicano, però ce l'ho fatta e di questo sono fiera. Sono tornata in tempi record, ho dato il massimo e ora eccomi qui a rappresentare il mio Paese alla quarta Olimpiadi. Mi sento più matura grazie alla mia maternità...". Qui lo stop, le lacrime e il lungo applauso dei presenti.