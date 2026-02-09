Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 9 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Combinata a squadre diretta Olimpiadi, segui la discesa: Franzoni e Paris in pista, Milano Cortina LIVE

Dopo le due medaglie conquistate nella discesa libera, tocca alla prove a squadre: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
4 min
TagsFranzoniParisOlimpiadi
Aggiorna

La terza giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 vede tra gli eventi principali la combinata a squadre maschile, con l'Italia che punta a stupire a caccia di nuove medaglie dopo aver vissuto una giornata da record. Saranno quattro le coppie azzurre che prenderanno parte a questo evento a squadre, con la prima manche di discesa alle 10:30 la seconda di slalom alle 14:00. In pista per la discesa anche Franzoni e Paris, che tornano dopo le medaglie individuali già conquistate. Segui la diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

10:23

Combinata a squadre, l'Italia tra i team con 4 squadre

Solo Italia, Svizzera e Austria scenderanno con ben quattro squadre, alzando notevolmente le loro probabilità di medaglia.

10:20

Combinata a squadre, ci siamo: sta per iniziare la discesa

Solo 10 minuti allo start della discesa libera, prima manche della combinata a squadre. Ad iniziare sarà lo svizzero Stefan Rogentin, Odermatt per settimo seguito poi subito da Schieder e Franzoni.

10:10

Olimpiadi invernali, giornata ricca di eventi per l'Italia

Non solo la combinata: dal curling fino all'hockey, segui tutti gli eventi della giornata con gli azzurri protagonisti. SEGUI QUI

10:00

Combinata a squadre, la Svizzera è la grande favorita

La Svizzera con le coppie Odermatt-Meillard Von Allmen-Nef (il primo oro nella discesa individuale) è la nazione da battere per la combinata a squadre, la favorita per l'oro.

9:55

Discesa, ecco l'ordine degli azzurri

Florian Schieder sarà il primo degli azzurri a partire con il pettorale numero 8. Lo seguirà subito Giovanni Franzoni con il numero 9, poi Dominik Paris con il 12 e infine Mattia Casse con il 15.

9:45

Combinata a squadre, ecco le regole

La combinata a squadre si suddivide in due manche, la prima di discesa e la seconda di slalom, con massimo quattro coppie per ogni nazione. Si partirà alle ore 10:30 con la discesa, poi alle 14:00 ci sarà la frazione di Slalom in ordine di classifica inverso rispetto a quello con cui si chiuderà la prima manche. La graduatoria finale sarà determinata dalla somma dei tempi: vince chi realizza il tempo minore.

9:38

Franzoni: "Italia, nella combinata possiamo fare bene"

"Pista molto bella e molto veloce. Io nella coppia favorita con Vinatzer? Anche gli altri sono forti, non dobbiamo puntare tutto su una squadra. Siamo in quattro che possono fare bene. La combinata è una disciplina in cui possiamo fare bene". Queste le parole di Franzoni a poco meno di un'ora dal via.

9:35

Combinata a squadre, le quattro coppie azzurre in gara

Tutto pronto a Bormio per la combinata a squadre. Ecco le quattro coppie azzurre in gara:

Coppia 1: Giovanni FRANZONI -- Alex VINATZER
Coppia 2: Dominik PARIS -- Tommaso SALA
Coppia 3: Mattia CASSE -- Tommaso SACCARDI
Coppia 4: Florian SCHIEDER -- Tobias KASTLUNGER

Skelvio Ski Crentre - Bormio

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi

Da non perdere

Milano Cortina, Goggia esultaLindsey Vonn shock

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS