Combinata a squadre diretta Olimpiadi, segui la discesa: Franzoni e Paris in pista, Milano Cortina LIVE
La terza giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 vede tra gli eventi principali la combinata a squadre maschile, con l'Italia che punta a stupire a caccia di nuove medaglie dopo aver vissuto una giornata da record. Saranno quattro le coppie azzurre che prenderanno parte a questo evento a squadre, con la prima manche di discesa alle 10:30 la seconda di slalom alle 14:00. In pista per la discesa anche Franzoni e Paris, che tornano dopo le medaglie individuali già conquistate. Segui la diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.
10:23
Combinata a squadre, l'Italia tra i team con 4 squadre
Solo Italia, Svizzera e Austria scenderanno con ben quattro squadre, alzando notevolmente le loro probabilità di medaglia.
10:20
Combinata a squadre, ci siamo: sta per iniziare la discesa
Solo 10 minuti allo start della discesa libera, prima manche della combinata a squadre. Ad iniziare sarà lo svizzero Stefan Rogentin, Odermatt per settimo seguito poi subito da Schieder e Franzoni.
10:10
Olimpiadi invernali, giornata ricca di eventi per l'Italia
Non solo la combinata: dal curling fino all'hockey, segui tutti gli eventi della giornata con gli azzurri protagonisti. SEGUI QUI
10:00
Combinata a squadre, la Svizzera è la grande favorita
La Svizzera con le coppie Odermatt-Meillard e Von Allmen-Nef (il primo oro nella discesa individuale) è la nazione da battere per la combinata a squadre, la favorita per l'oro.
9:55
Discesa, ecco l'ordine degli azzurri
Florian Schieder sarà il primo degli azzurri a partire con il pettorale numero 8. Lo seguirà subito Giovanni Franzoni con il numero 9, poi Dominik Paris con il 12 e infine Mattia Casse con il 15.
9:45
Combinata a squadre, ecco le regole
La combinata a squadre si suddivide in due manche, la prima di discesa e la seconda di slalom, con massimo quattro coppie per ogni nazione. Si partirà alle ore 10:30 con la discesa, poi alle 14:00 ci sarà la frazione di Slalom in ordine di classifica inverso rispetto a quello con cui si chiuderà la prima manche. La graduatoria finale sarà determinata dalla somma dei tempi: vince chi realizza il tempo minore.
9:38
Franzoni: "Italia, nella combinata possiamo fare bene"
"Pista molto bella e molto veloce. Io nella coppia favorita con Vinatzer? Anche gli altri sono forti, non dobbiamo puntare tutto su una squadra. Siamo in quattro che possono fare bene. La combinata è una disciplina in cui possiamo fare bene". Queste le parole di Franzoni a poco meno di un'ora dal via.
9:35
Combinata a squadre, le quattro coppie azzurre in gara
Tutto pronto a Bormio per la combinata a squadre. Ecco le quattro coppie azzurre in gara:
Coppia 1: Giovanni FRANZONI -- Alex VINATZER
Coppia 2: Dominik PARIS -- Tommaso SALA
Coppia 3: Mattia CASSE -- Tommaso SACCARDI
Coppia 4: Florian SCHIEDER -- Tobias KASTLUNGER