Jacobs fa preoccupare i tifosi, mistero sull'esordio: "Alle Olimpiadi..."

Marcell Jacobs non ha ancora esordito e il mondo dell'atletica leggera attende con ansia la prima uscita del campione olimpico in carica dei 100 metri. Ieri lo sprinter azzurro ha sparato sui social due messaggi. Il primo: "Siamo ad aprile e non ho ancora gareggiato.. sicuramente la stagione è già finita! Mi dispiace". Il secondo in piena notta (italiana): "Probabilmente l’esordio sarà alle Olimpiadi". Parole che hanno agitato i tifosi del velocista azzurro.