Jacobs alle Olimpiadi, quando corre i 100 metri: giorno, orario, dove vederlo in tv

Jacobs con l'orecchino speciale: "Non sono stron... e sto bene. Ma tocco ferro"

Jacobs debutta a Parigi 2024: data e orario delle batterie dei 100 metri

Il campione olimpico uscente Marcell Jacobs fa il suo esordio ai Giochi di Parigi 2024 sabato 3 agosto sulla pista dello 'Stade de France', nelle batterie dei 100 metri (ore 11:55). La composizione della batteria sarà nota soltanto nel corso della mattinata, dopo il turno preliminare dei 100 in programma (ore 10.35). Al via anche Chituru Ali, l'altro sprinter azzurro che quest’anno è sceso sotto i 10 secondi (9.96 a Turku nel giorno del 9.92 di Jacobs) ed è salito sul podio agli Europei di Roma conquistando la medaglia d’argento, sempre alle spalle di Marcell.

Olimpiadi, 100 metri: quando si corrono le semifinali e la finale

Il sistema prevede la Q maiuscola (qualificazione diretta alla semifinale) per i migliori tre di ognuna delle otto batterie, più tre tempi di ripescaggio. Semifinali e finale sono in programma nella giornata successiva, quella di domenica 4 agosto, rispettivamente alle ore 20:05 e alle ore 21:50.

Dove vedere Jacobs in diretta tv e in streaming

Le gare olimpiche di Marcell Jacobs nei 100 metri a Parigi 2024, così come tutte quelle di atletica e delle altre discipline, saranno trasmesse in diretta tv, in chiaro, sui canali Rai e in streaming gratuito su Rai Play. Saranno poi visibili su Eurosport, canale disponibile via satellite su Sky, e in streaming su Discovery+, Sky Go, Now, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels. Una diretta testuale infine sarà disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.