Tamberi commuove lo Stade de France: sta malissimo ma pensa a Barshim infortunato

Si vede a occhio nudo, dalla tribuna, senza neppure bisogno delle inquadrature tv: Gianmarco Tamberi è stravolto. La febbre, i sospetti calcoli, il fisico debilitato, la paura: Gimbo è a dir poco a pezzi fisicamente. Eppure è sempre Tamberi. Quindi: si qualifica (2.24 la misura) per la finale ed emoziona tutti per lo sforzo che fa. Ma poi commuove lo Stade de France, e chi è in tv, per quello che riesce a fare quando l'amico e rivale, con cui aveva vinto l'oro a Tokyo, si infortuna durante la gara.