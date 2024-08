Tamberi diretta salto in alto Olimpiade: è finale per Gimbo LIVE

PARIGI - E venne il giorno dell’esordio a Parigi 2024. Gianmarco Tamberi alle Olimpiadi francesi salta e trova la qualificazione in finale. Con lui anche l'altro azzurro Sottile. Un debutto sofferto pieno di sfortuna: dal problema muscolare di metà luglio ai calcoli con febbre di appena 4 giorni fa. “Sarà la gara più difficile della mia vita”, aveva scritto Gimbo. L’Italia intera lo ha caricato. I tre errori ai 2.27 non pregiudicano l'accesso in finale. Sofferta qualificazione, ma Gimbo c'è. Tutti gli aggiornamenti.

12:25

Salto in alto, ecco chi va in finale

Oltre a Tamberi e Sottile, ecco gli altri finalisti: McEwen, Kerr, Barshim, Woo, Akamatsu, Beckford, Raats, Stefela, Doroshchuk, Ivanov.

12:08

Tamberi e Sottile avanti, ma occhio agli avversari

Avanti sia Gimbo che Stefano Sottile (pure lui con 2,24), che disputeranno la finale dopo una qualificazione sorprendente e sofferta. Solo cinque atleti hanno superato i 2,27: lo statunitense McEwen, l'australiano Kerr, Mutaz Barshim, il sudcoreano Woo Sang-hyeok e il giapponese Akamatsu.

11:55

Tamberi e Sottile in finale!

Nonostante gli errori i due azzurri si sono qualificati. Bene per non aver sbagliato prima dei 2.27. Sofferta qualificazione, ma ci siamo!

11:54

Altro errore per Sottile: ma è già qualificato

A 2.27 terzo errore per l’altro azzurro impegnato nel salto in alto. Non corre rischi per la finale. Fuori Starc.

11:52

Tamberi, terzo errore sui 2.27: ora spera per la finale

Ancora un errore per l’azzurro che sembra un po’ svuotato, senza fermo. Tre errori, ma non è ancora fuori. Deve attendere il risultato degli altri.

11:49

Barshim passa i 2.27, ma quanto dolore!

Il qatariota ci riprova e salta benissimo. Ma poi si ritocca subito il polpaccio, problemi per lui.

11:48

Problemi per Barshim, arriva subito Tamberi

L’atleta del Qatar parte e si ferma subito per un problema al polpaccio sinistro. Diventa un errore per lui. Tamberi, suo grande amico, va subito a sincerarsi delle sue condizioni.

11:47

Il secondo tentativo di Tamberi: non va

Non va Tamberi a 2.27 al secondo tentativo: errore abbastanza clamoroso che colpisce praticamente l’asta. Solo in due hanno centrato i 2.27 fin qui.

11:40

Tamberi a 2.27: errore

Primo tentativo anche per Gimbo Tamberi sui 2.27: sbaglia e primo errore.

11:38

Stefano Sottile sbaglia a 2.27

L’azzurro al primo tentativo sui 2.27 sbaglia. Potrebbe essere la misura definitiva per andare in finale. Sottile rimane al momento in testa.

11:31

Eliminato Harrison: terzo errore

Esce di scena lo statunitense Harrison, terzo errore sui 2.24. Era uno dei favoriti per una medaglia, niente da fare. Viene consolato anche da Tamberi.

11:21

Incredibile, Harrison sbaglia ancora

Lo statunitense fa il secondo errore a 2.24. Prima un errore anche sui 2.20. Uno dei favoriti per una medaglia sta sbagliando tanto.

11:20

Sui 2.24 ok anche Woo e Beckford

Non sbagliano Woo e Beckford ai 2.24. Sono altri due favoriti per una medaglia.

11:11

Ok Barshim, l’altro favorito alla vigilia

Barshim, amico di Tamberi e oro olimpico come Gimbo a Tokyo, non sbaglia a 2.24. Solo in 8 al momento hanno superato i 2.24. Non si è ancora completato il turno.

11:10

Tamberi a 2.24: ancora ok!

Il campione del mondo in carica a 2.24 (primo tentativo): balla l’asticella, ma non cade! Leggero tocco con il sedere. Tutto ok per lui.

11:04

Sottile salta a 2.24: perfetto

Primo tentativo per l’azzurro che va subito forte: 2.24 perfetto al primo colpo e nessun errore fin qui.

10:59

Il gesto di Tamberi dopo il primo salto

Nessun problema ai 2.20 per Gimbo Tamberi al primo salto. Missione riuscita, ma appena atterrato sul materasso l’azzurro ha scosso più volte la testa. Un po’ di insoddisfazione.

10:53

Raats salta i 2.20

Raats salta i 2.20 al terzo tentativo. E rimane in gara. Eliminazione invece per l’americano Harrison. Era pronosticato in finale.

10:40

Ecco il primo salto di Tamberi

Pantaloni lunghi e canotta. Carica il pubblico, poi parte. Ottimo inizio per lui: 2.20 senza grossi problemi. Gimbo c'è.

10:39

Bene ancora Sottile

Sfiora l’asticella, ma c’è! Sottile salta bene i 2.20.

10:38

Atletica, tutti gli impegni degli azzurri

Non solo Tamberi e Sottile. Ecco gli appuntamenti azzurri nell'atletica.

11.55: 800 U batterie

Barontini, Tecuceanu

12.45: 1.500 D ripescaggi

Cavalli, Del Buono, Vissa

19: asta D finale Bruni, Molinarolo

19.05: 110 hs U semifinale Simonelli

19.15: triplo U qualificazioni

Dallavalle, Diaz, Ihemeje

19.35: 400 hs U Sibilio

20.02: 200 U semifinali Desalu, Tortu.

10:20

Primo salto per Sottile: 2.15

Sottile salta e fa 2.15 m. Tamberi invece non salta e passa alla prossima misura. Ricordiamo che servirà la misura di 2.29 per volare in finale.

10:15

Salto in alto, c’è anche Sottile

Oltre Tamberi c’è anche Sottile impegnato nel salto in alto. L’altro azzurro è nel gruppo B.

10:12

Atletica, le ultime sulla marcia

Spagna, Ecuador, Australia, Perù e poi Italia. La coppia Palmisano-Stano è al momento quinta. Difficile rientrare in zona medaglia. Qui la diretta.

10:07

Tamberi, un leone in gabbia

Allo stadio Gimbo sente già la tensione. Vestito con il completino attende il via: guarda l’ora, fa qualche corsetta di riscaldamento. Inizia la sua Olimpiade.

10:00

Tamberi, occhio agli avversari

Per Gianmarco ci sono tanti concorrenti forti. In pedana ci sarà Mutaz Essa Barshim (campione olimpico di Tokyo con Gimbo), poi il sudcoreano Woo (sempre nel gruppo A). Nel gruppo B attenzione allo statunitense Harrison e al neozelandese Kerr.

9:46

La misura che vale l’accesso alla finale

Per Tamberi e gli altri avversari servirà saltare a 2.29 metri oppure rientrare tra i migliori dodici. Solo così ci sarà la possibilità di giocarsi una medaglia sabato prossimo.

9:33

Le ultime ore di Tamberi

Quella foto in ospedale, la febbre a 38, i calcoli. La sfortuna ha abbracciato Tamberi prima delle Olimpiadi. Lui si è rialzato, è partito per Parigi e ora la gara di qualificazioni. Gimbo c’è.

9:15

Atletica, in scena la marcia in coppia

Dopo la delusione dell’individuale per Stano-Palmisano, eccoli in coppia nella marcia a staffetta mista. Qui la diretta della gara.

9:10

Tamberi, quando salta: ecco l’ordine

La gara di salto in alto è in programma alle ore 10:05. Gimbo, inserito nel gruppo A, salterà per settimo.

9:02

Tamberi e il messaggio social

Sui social l’appello di Gimbo alla vigilia della sua gara: “Sarà la gara più difficile della mia vista, ho bisogno di voi”. Qui tutti i dettagli.

8:54

Tamberi salto in alto Olimpiadi: a che ora e dove vederlo in tv

Tamberi è pronto nella batteria delle qualificazioni. Inserito nel gruppo A, salterà alle 10:05. La gara trasmessa in diretta tv e streaming: sulla piattaforma digitale Discovery+; Eurosport1 e Eurosport2 - più altri canali tematici - su Sky e Dazn. In diretta in chiaro su Rai2 (dalle 8.45), Rai Sport e anche RaiPlay. Qui tutti i dettagli.

8:45

Tamberi, tocca a te!

Inizia Parigi 2024 anche per Gianmarco Tamberi. Alle 10:05 si parte con il salto in alto con l'azzurro che difende l'oro di Tokyo 2020. In palio c'è la finale da disputare sabato.

