Italia ripescata nella finale della 4x400: Nigeria squalificata, cosa è successo

PARIGI - Dalla delusione per l'eliminazione al ripescaggio per la finale. È quanto accaduto alla staffetta azzurra 4x400 maschile , composta da Sito, Aceti, Sibilio e Scotti, che in pochi minuti ha visto il verdetto delle batterie completamente ribaltato.

Nigeria squalificata, Italia ripescata: cosa è successo

Il quartetto azzurro aveva chiuso la sua batteria dei 4x400 al quarto posto, alle spalle di Francia, Nigeria e Belgio. Un risultato duro per gli azzurri, che speravano nella finale e che avevano espresso tutta la loro delusione nelle interviste post-gara. Dopo pochi minuti, però, è arrivato l'annuncio che ha cambiato tutto: la squalifica della Nigeria. È stata punita l'invasione di corsia del secondo frazionista, Nathaniel, che ha toccato per due volte la linea della corsia vicina. La decisione dei giudici ha dunque ribaltato tutto: Italia ripescata come quarta e che vola in finale. Ripescato anche il Sud Africa, con il terzo frazionista che era caduto a terra dopo un contatto proprio contro la Nigeria, e dunque ripescaggio per danneggiamento e finale a nove.