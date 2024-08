Olimpiadi, arbitro ko dopo lo scontro con un calciatore: cosa è successo

Olimpaidi, arbitro ko durante Marocco-Spagna: l'accaduto

Tantashev ha avuto la peggio e la partita è stata sospesa per cinque minuti per permettere i soccorsi. Non potendo proseguire, Tantashev è stato sostituito dal quarto uomo, lo svedese Glenn Nyberg, noto per il controverso arbitraggio durante la partita tra Argentina e Marocco. La Spagna ha vinto 2-1 in rimonta strappando l'accesso alla finale dove incontrerà una tra Francia ed Egitto.