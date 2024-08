Schiaffi, urla e spintoni: Beltran, rissa furibonda in Francia-Argentina

Ormai tra Francia e Argentina, soprattutto dopo la finale Mondiale del 2022, in campo c'è una rivalità senza precedenti. Stasera, durante i quarti del torneo olimpico (in semifinale vanno i. transalpini) succede di tutto: tra i più accesi Beltran (Fiorentina) e Badè (Siviglia), ma in generale sono stati oltre 50 gli uomini coinvolti. Giocatori, staff e allenatori, con Mascherano che, nel tunnel, è stato trattenuto a fatica. Spintoni, schiaffi, qualcuno dice anche qualche sputo e parole grosse: dagli spalti è piovuto di tutto e i giocatori sono stati costretti a correre di corsa dentro lo stadio. Nella mega rissa finale, sembra scaturita da un fallo di Beltran con qualche parola di troppo, è stato espulso Millot che salterà la semifinale contro l'Egitto.