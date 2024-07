Olimpiadi, judo: Lombardo vince il ripescaggio, ma il bronzo sfuma

PARIGI (Francia) - Manuel Lombardo si rifà: dopo la contestata eliminazione ai quarti di finale il judoka italiano ha vinto il ripescaggio nel judo 73 chili, per ippon, contro il canadese Arthur Margelidon, e va alla finale per il bronzo. A Lombardo sono bastati solo 50 secondi per chiudere l'incontro, con un prepotente ippon che ha lasciato l'avversario al tappeto per qualche istante, guadagnandosi l'accesso alla finalina per il bronzo, nella quale l'azzurro è stato battuto per ippon dal moldavo Adil Osmanov.