Olimpiadi, Giuffrida fuori dal podio nel judo: fatali le decisioni arbitrali

PARIGI (FRANCIA) - Dopo l'argento di Rio 2016 e il bronzo di Tokyo tre anni è sfumato il sogno di una nuova medaglia alle Olimpiadi di Parigi 2024 per la judoka Odette Giuffrida , che ha perso la finale per il bronzo nella categoria -52 kg contro la brasiliana Larissa Pimenta .

Giuffrida, niente bronzo: tre 'shido' in semifinale e poi nella 'finalina'

A penalizzare l'azzurra le decisioni arbitrali, con tre 'shido' subìti come era già accaduto in semifinale contro la kosovara Krasniqi. Lì l'ultimo era arrivato al golden score, con l'arbitro gara che ha assegnato la stessa sanzione a entrambe: la 'grip avoidance', ovvero lo svincolo dalla presa. Per Giuffrida, però, è stata la terza e fatale sanzione che ha messo fine alla corsa all'oro. E per una beffarda ironia della sorte tre 'shido' le sono costati poi la sconfitta anche contro la Pimenta, con il bronzo così svanito per l'azzurra.