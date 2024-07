Quadarella e Ceccon diretta nuoto Olimpiadi: segui finale e gare LIVE

PARIGI (Francia) - Nella quinta giornata di gare delle Olimpiadi di Parigi , la serata di oggi promette ancora una volta tante emozioni nel nuoto: Thomas Ceccon , dopo l'oro nei 100 dorso, stamattina si è qualificato per le semifinali di stasera, così come Francesca Fangio , nei 200 rana. Niente da fare, invece, per Matteo Restivo , nei 200 dorso. Infine, fari puntati sulle gara che assegnano medaglie: la finale dei 1.500 stile libero donne, con Simona Quadarella a caccia di un podio e quella dei 200 farfalla uomini, con Alberto Razzetti .

21:01

Zhang vince la seconda semifinale

La cinese Zhang vince la seconda semifinale, seconda la statunitense Shackell

20:55

Pronta la seconda semifinale dei 200 farfalla donne

Sta per partire anche la seconda semifinale dei 200 farfalla donne, anche qui nessuna azzurra in gara.

20:53

McIntosh vince la prima semifinale dei 200 farfalla donne

La canadese McIntosh vince la prima semifinale dei 200 farfalla donne. seconda la statunitense Smith, terza l'australiana Dekkers.

20:48

In partenza la semifinale dei 200 farfalla donne

Tutto pronto per la prossima gara: 200 farfalla femminile, non ci sono italiane in acqua.

20:45

Marchand è oro nei 200 farfalla, Razzetti ottavo

Un finale strepitoso di Leon Marchand gli vale la medaglia d'oro con 1’51″21 (nuovo record olimpico): argento per l'unghersee Milak (1’51″75), bronzo per il canadese Kharun (1’52″80), terzetto che ha guidato tutta la gara. Razzetti chiude all'ottavo posto con 1’54″85, dopo una gara generosa: ha cercato di non perdere contatto dal terzetto di testa in avvio, ma nel finale non ha retto il ritmo stellare del podio.

20:43

Ai 150 Razzetti è quarto

Dietro alle stelle della specialità, Razzetti tiene bene, è quarto al passaggio dei 150.

20:41

E ora la finale dei 200 farfalla: c'è Razzetti

Il prossimo evento in programma è un'altra gara da medaglia: un azzurro in acqua, Alberto Razzetti, in corsia 1. Strafavoriti il padrone di casa Marchand e l'ungherese Milak.

20:37

Sjoestroem oro nei 100 stile libero donne

La svedese Sarah Sjoestroem vince la medaglia d'oro nei 100 stile libero donne, con un finale impressionante con il tempo di 52''16, seconda la statunitense Huske con 52''29, terza Haughey di Hong Kong con 52''33.

20:33

Inizia la grande serata del nuoto! Si parte coi 100 stile libero donne

Nessuna italiana in gara, ma spettacolo assicurato all'Arena La Defense per la prima gara in programma stasera: è la 100 metri stile libero donne. Come detto, senza colori azzurri, ma nel corso della serata ci sarà modo da rifarsi: il ricco menù degli italiani in gara prevede (in ordine cronologico) la finale dei 200 farfalla con Alberto Razzetti, i 1.500 stile libero con Simona Quadarella, le semifinali dei 200 dorso con Thomas Ceccon e le semifinali dei 200 rana donne, con Francesca Fangio.

20:15

Martinenghi e il bacio in diretta tv alla fidanzata dopo l'oro alle Olimpiadi: chi è

Tutti hanno notato la corsa verso la sua Adelaide del neo campione olimpico nei 100 rana: insieme da circa cinque anni, i due sono riservatissimi e innamoratissimi.