Quadarella in lacrime: "Ho dato tutto, ma avevo le gambe paralizzate"

"Mi dispiace tanto". Silenzio, qualche lacrima. "Era la mia ultima cartuccia, non so come starò tra quattro anni, questa era l'ultima da sparare". Non è così e Simona Quadarella lo capirà presto. Non adesso. Non stasera. Fa le interviste - tv e zona mista - perché deve. Gli occhi sono lucidi, si ferma spesso a riprendere fiato perché non sa che dire o forse lo sa ma non vuole parlare. Perché parlare renderebbe più reale la batosta dei 1500. Sapeva, con la Ledecky in acqua, che l'oro sarebbe stato un miracolo. Ma argento e bronzo no, erano alla sua portata. Eppure, come a Tokyo, la gara che ama di più per lei è stregata. "Mi sentivo bene in acqua ma ad un certo punto avevo le gambe paralizzate, sembrava che mi scoppiassero. Mi dispiace tanto". Simona lo ripete continuamente e fatica a trattenere il pianto. "Forse ci sono arrivata con troppe aspettative, era la gara più importante della mia vita, ma non sono riuscita a tornare a casa con quello che volevo". Il podio era alla sua portata? Simona risponde: "Assolutamente sì, le altre sono andate più forte per quanto il tempo non è così brutto. Ma - sono sincera - non è il risultato che volevo. Per me era davvero importante". Fine delle parole, fine delle interviste. Simona lascia la zona mista e quando è finalmente sola, senza microfoni né telecamere, si lancia andare a un pianto vero. E vederla così fa un'immensa tenerezza.