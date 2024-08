Razzetti e De Plano diretta nuoto Olimpiadi: segui le finali 50 sl e 200 misti LIVE

Settima giornata di gare alle Olimpiadi di Parigi 2024 . Dopo le tante medaglie conquistate finora, l’ Italia vuole confermarsi protagonista: attesa nel nuoto per Leonardo De Plano e Alberto Razzetti , impegnati rispettivamente nella finale 50 metri stile libero e 200 metri misti alla Defense Arena di Nanterre. Segui la diretta della giornata .

20:00

Finale 200 misti, chi sono gli avversari di Razzetti

Ecco i nuotatori che alle ore 20:45, insieme all'azzurro Razzetti, saranno protagonisti della finale olimpica dei 200 misti maschili:

1) Alberto Razzetti (Italia)

2) Daiya Seto (Giappone)

3) Duncan Scott (Gran Bretagna)

4) Leon Marchand (Francia)

5) Carson Foster (Usa)

6) Shun Wang (Cina)

7) Tom Dean (Gran Bretagna)

8) Finlay Knox (Canada)

19:45

Finale 200 dorso donne senza azzurre: chi si giocherà le medaglie

Ecco le nuotatrici che alle ore 20:37, tra le finali degli azzurri Deplano (50 sl, ore 20:30) e Razzetti (200 misti, ore 20:45) si giocheranno le medaglie nella finale dei 200 dorso femminili in cui non ci sarà al via alcuna italiana:

1) Katie Shanahan (Gran Bretagna)

2) Kylie Masse (Canada - argento a Tokyo nel 2021)

3) Honey Osrin (Gran Bretagna)

4) Phoebe Bacon (Usa)

5) Kaylee McKeown (Australia - oro a Tokyo nel 2021)

6) Xuwei Peng (Cina)

7) Regan Smith (Usa)

8) Anastasiya Shkurdai (Bielorussia, in gara come atleta individuale neutrale)

19:30

Finale 50 sl: il podio di Tokyo e di chi sono i record mondiale e olimpico

A salire sull'ultimo podio olimpico a Tokyo nel 2021 sono stati Caeleb Dressel (Usa - oro e record olimpico), Florent Manaudou (Francia - argento) e Bruno Fratus (Brasile - bronzo), con i primi due che nuoteranno di nuovo nella finale olimpica dei 50 stile libero tra poco alla Defense Arena dove sarà protagonista anche l'azzurro Leonardo Deplano (21"50 in semifinale). Di seguito i detentori dei record mondiale, olimpico e italiano:

Record mondiale: 20.91 di Cesar Filho Cielo (Brasile), nuotato il 18 dicembre 2009 a San Paolo

Record olimpico: 21.07 di Caeleb Dressl (Usa), nuotato l'1 agosto 2021 a Tokyo

Record italiano: 21.37 di Andrea Vergani, nuotato l'8 agosto 2018 a Glasgow.

19:15

Finale 50 stile libero, chi sono gli avversari di Deplano

Ecco i nuotatori che alle ore 20:30, insieme all'azzurro Deplano, saranno protagonisti della finale olimpica dei 50 stile libero maschili:

1) Florent Manaudou (Francia)

2) Caeleb Dressel (Usa)

3) Leonardo Deplano (Italia)

4) Benjamin Proud (Gran Bretagna)

5) Cameron McEvoy (Austraia)

6) Jordan Crooks (Australia)

7) Kristian Gkolomeev (Grecia)

8) Josh Liendo (Canada)

19:00

Paura ai Giochi: Potocka collassa dopo la gara, portata via in barella

Paura alla Defense Arena durante le batterie dei 200 misti femminili. Dopo aver chiuso la sua prova al settimo posto, la slovacca Tamara Potock è collassata a bordovasca ed è stata subito soccorsa dal personale medico che l'ha trasportata via in barella utilizzando una maschera d'ossigeno. TUTTI I DETTAGLI

18:45

Franceschi fuori nei 200 misti

Sfuma l'obiettivo semifinale per la toscana che ha chiuso in 18esima posizione, con il tempo di 2'12"88, nelle batterie dei 200 misti.

18:30

Delusione Italia nella 4x100 mista

Squadra azzurra fuori dalla finale della 4×100 mista: solo undicesimo tempo per l'Italia, priva di Ceccon. Vince la seconda batteria gli Usa con 3’40″98, davanti alla Cina con 3’42″26.

18:15

Quadarella in finale negli 800 sl

Dopo il quarto posto nei 1500, la nuotatrice romana stacca il pass per la finale degli 800 stile libero in programma domani, sabato 3 agosto, dalle 21:28 alla Defense Arena.

18:00

De Plano e Razzetti cercano l'impresa

L'attesa è tutta sulle due finali di questa sera. Due gli azzurri protagonisti: Leonardo De Plano alle 20:30 e Alberto Razzetti, alle 20:45, saranno impegnati rispettivamente nei 50 stile libero e nei 200 misti.

