Leon Marchand, il gesto che fa dimenticare Mbappé e quanto guadagna alle Olimpiadi

"Monumental" titola a tutta pagina l'Equipe e non serve neppure la traduzione. Il fenomeno del nuoto francese Leon Marchand, 22 anni, stasera ha portato a casa la quarta medaglia d'oro e lo ha fatto davanti al presidente Macron. Un ragazzo di Tolosa che ha conquistato Parigi e la Francia tutta tanto che il suo gesto, non appena uscito dall'acqua, è diventato immediatamente virale: sapeva che c'era il presidente ad aspettarlo ma ha voluto, comunque, salutare prima la Defense Arena impazzita d'amore. Marchand ha fatto dimenticare Mbappé e lo dice più di qualche francese: Kylian ha scelto il Real, Leon si allena con il tecnico di Phelps (Bob Bowman) ma ha deciso di tenere con sé anche l'uomo che lo ha cresciuto. Oggi, per vederlo vincere i 200 misti dopo i 400 stile, i 200 farfalla e i 200 rana, tutti con record olimpico, la Francia si è fermata: non c'era tv che non trasmettesse la sua gara, non c'erano smarytphone spenti e persino al Roland Garros, il tempio del tennis, quando ha toccato per primo si è sentito il tifo per lui.