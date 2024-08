Paura alle Olimpiadi, nuotatrice collassa dopo la gara: Potocka via in barella

PARIGI - Mattinata di paura presso la Paris La Défense Arena. La nuotatrice slovacca Tamara Potocka è crollata al suolo appena è uscita dalla piscina, dove sono in corso delle gare che coinvolgono Quadarella e altri azzurri. Cosciente, la 21enne, alla sua prima partecipazione alle Olimpiadi, è stata portata via in barella e sottoposta ad assistenza respiratoria con la mascherina per l'ossigeno. Alcuni parlano di un possibile problema legato all'asma. Specialista della farfalla, aveva appena preso parte alla serie di 200 metri misti senza però accedere alla finale alla luce del 23esimo tempo in qualifica.