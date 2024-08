Il Settebello si mette di spalle durante l'inno, protesta clamorosa alle Olimpiadi!

Clamoroso alle Olimpiadi: per protesta rispetto a quanto successo contro l'Ungheria - e dopo che il Tas ha respinto il ricorso azzurro - il Settebello fa da sé. E mette in scena una protesta che praticamente mai si era vista alle Olimpiadi, in acqua: i giocatori e tutto lo staff hanno cantato l'inno rivolti di spalle agli arbitri e poi, per i primi 4 minuti, praticamente quelli giocati in inferiorità numerica contro l'Ungheria, hanno tenuto un uomo vicino al pozzetto in fase difensiva in modo da giocare, di nuovo, con l'uomo in meno. Non solo: anche in attacco gli azzurri non hanno praticamente giocato, poi dal quinto minuto hanno iniziato a giocare, sotto nel punteggio di 3-0. Ma, davvero, era la cosa che interessava meno alla Federazione, a Campagna, che ha subito chiamato Time out dopo un minuto, e a tutti i giocatori.