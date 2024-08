Velasco e la dedica commovente dopo l'oro: "È per due persone che non ci sono più"

Velasco: "Oro? Non ho mai pensato ad una rivincita"

Poi sulla conquista, finalmente, della medaglia d'oro: "Non ho mai vissuto la mancanza dell'oro olimpico come qualcosa che dovevo raggiungere qualcosa per forza. L'argento di Atlanta non è stato valorizzato come tale, per me era un'ingiustizia. Perdiamo sempre con la maschile così nessuno rompe per l'oro che deve essere vinto per forza. Non ho mai pensato che fosse la rivincita di Atlanta, la mia vanità pensava a quanto possiamo migliorare questa squadra. Abbiamo perso solo un set, non poteva andare meglio di così".