Paolini diretta: segui il tennis alle Olimpiadi. Musetti batte Navone LIVE

Giornata importante per l'Italia del tennis alle Olimpiadi di Parigi. Musetti ha sconfitto l'argentino Navone al secondo turno 7-6, 6-3, e adesso sfiderà l'americano Taylor Fritz agli ottavi. Paolini invece affronta agli ottavi Schmiedlova. Jasmine oggi è impegnata anche nel doppio con Sara Errani nella sfida contro la coppia francese Garcia-Parry.

16:16

Subito break per Paolini: 1-0!

L'azzurra comincia alla grande il terzo set strappando subito il servizio all'avversaria!

16:02

+++Paolini vince il secondo set: 6-3+++

Questa volta Paolini non sciupa, e al quarto set point chiude con un bel dritto.

16:00

Paolini sciupa tre set point: 5-3

Paolini sciupa tre set point e con cinque errori consecutivi concede il game a Schmiedlova, ora Jasmine serve per il set.

15:53

Paolini, altro break: 5-1

Break Paolini che adesso serve per il set. Jasmine ha cambiato passo

15:48

Paolini tiene il servizio: 4-1

Paolini tiene il servizio in un game molto importante del match. Bene così.

15:44

Schmiedlova tiene il servizio: 3-1

Paolini sciupa due palle break e concede a Schmiedlova di portarsi sul 3-1.

15:38

Paolini-Schmiedlova 3-0 nel secondo set

Bravissima Jasmine, che tiene a zero il servizio con le sue giocate. Schmiedlova in affanno in questa fase del match. Anche il caldo torrido si fa sentire.

15:37

Paolini avanti 2-0 nel secondo set

Paolini riparte nel migliore dei modi, prendendosi subito il break e portandosi avanti 2-0.

15:27

Schmiedlova vince il primo set 7-5 con Paolini

Paolini sciupa due palle break e concede il primo set a Schmiedlova, sono 20 gli errori gratuiti. Forza Jasmine, c'è bisogno di una reazione.

15:21

Paolini, così no: Schmiedlova firma il sorpasso, 6-5

Altri errori gratuiti, quarto doppio fallo e altro break concesso a Schmiedlova, che firma il sorpasso. La slovacca ora serve per il set.

15:15

Black-out Paolini: break Schmiedlova che accorcia 5-4

Jasmine Paolini frena sul più bello e permette alla Schmiedlova di riaprire il set. Sono 14 gli errori gratuiti dell'azzurra.

15:08

Paolini-Schmiedlova 5-2 al primo set

Paolini tiene il servizio, dopo un avvio complicato è entrata in partita alla grande. Ora Schmiedlova serve per rimanere nel set.

15:05

+++Musetti agli ottavi: battuto Navone 7-6, 6-3+++

Musetti non sbaglia al servizio e si prende gli ottavi di finale battendo un avversario difficile, come l'argentino Navone in un caldo torrido.

15:04

Paolini si prende il break: 4-2

Bravissima Paolini, si prende il break con un attacco a rete bellissimo.

15:03

Musetti fallisce un match point: 5-3 con Navone

Musetti a un passo dal passaggio al terzo turno, però fallisce un match point e concede a Navone il 5-3

14:57

Riscatto Paolini, controbreak: 2-2

La Paolini inizia a macinare e si prende subito il controbreak a zero.

14:54

Musetti-Navone 5-2 nel secondo set

Musetti è avanti 5-2 nel secondo set. Ora l'argentino serve per rimanere nel match.

14:53

Break Schmiedlova, Paolini sotto 1-2

Paolini sta facendo troppi errori gratuiti. L’azzurra è stata brava ad annullare con un rovescio la prima palla break del match a Schmiedlova, ma al secondo break point ha mandato la palla a rete.

14:46

Paolini parte bene, avanti 1-0 con Schmiedlova

Anche la Paolini è in campo: buona la partenza, Jasmine tiene il servizio. Il problema da gestire è anche il gran caldo.

14:30

Musetti-Navone 1-1 nel secondo set

Il secondo set parte con equilibrio, primo game molto lungo vinto da Musetti, risponde Navone: per ora nessuna palla break

14:10

+++Musetti vince il primo set 7-6 al tie-break+++

Musetti si aggiudica il primo set al tie-break: dopo una partenza pazzesca che lo aveva portato 4-0, il tennista italiano si è fatto riprendere da Navone. Sul 6-6 al tie-break però Lorenzo ha preso il largo (7-2) e portato a casa il primo set.

13:57

Musetti-Navone 5-5 al primo set

Dopo una partenza incredibile di Musetti, che era avanti 4-0, Navone riesce a rientrare in partita e portare il primo set sul 5-5

13:29

Musetti avanti 4-0 nel primo set!

Musetti show, che partenza: è avanti 4-0 nel primo set. Due break di vantaggio e l’argentino Navone in netta difficoltà

13:20

Musetti-Navone 2-0 al primo set

Musetti si prende subito il break e poi tiene il servizio, portandosi avanti 2-0 su Navone. Grande avvio di Lorenzo.

12:38

12:06

11:40

