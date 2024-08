Sinner sbotta dopo l'assenza a Parigi: "Basta, non riuscivo ad alzarmi dal letto"

Possibile che Jannik Sinner continui ad essere ancora un tema? Possibile, soprattutto se sei il numero uno al mondo e la tua assenza a Parigi abbia fatto parecchio rumore. L'Italia del tennis ha vinto un bronzo con Musetti e un oro con la coppia Paolini - Errani, eppure è sempre Sinner a fare rumore. Lui, evidentemente, non ne può più come dimostrano le parole dette dopo l'esordio a Montreal. Quando gli viene chiesto se non sia un po' stufo di tutte le polemiche generate dalla sua assenza alle Olimpiadi Sinner non le manda a dire: "È una domanda a cui non vorrei neanche dover rispondere onestamente - riporta il sito "Ubitennis" -. Credo che soltanto io e il mio team sappiamo davvero come mi sono sentito: da fuori è una cosa, da dentro è un’altra. Io soprattutto so come mi sono sentito. Lo avevo detto fin dall’inizio dell’anno che il mio obiettivo più grande erano le Olimpiadi, purtroppo però non ero neanche in grado di alzarmi dal letto. Poi sinceramente di quello che pensa la gente… diciamo che ci dò poca importanza, poco peso. Non sono più sui social, che è una cosa che mi fa molto bene. Poi alcune cose le leggo comunque, è ovvio che quando apri il cellulare ci sono le notifiche e qualcosa lo vedo. So però anche di come sono io come persona e di quali persone ho intorno, che tengono tutte molto a me. Purtroppo questa volta è andata così, ci saranno sempre delle cose belle e altre un pochino più brutte, come questa. Capisco la reazione della gente, sono onesto, però ormai sono qua a Montreal e quello che è successo è successo”.