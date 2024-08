Sinner-Coric diretta Montreal: il ritorno in campo di Jannik. Tennis LIVE

Ci è mancato Sinner. Non solo a Parigi. A un mese di distanza, finalmente, portemo ammirarlo di nuovo perché il numero uno al mondo torna in campo in una partita di singolare. Lo farà al Masters 1000 di Montreal contro il croato Borna Coric. L'altoatesino ha voglia di mettersi tutte le polemiche alle spalle dopo quella maledetta tonsillite che gli ha impedito di partecipare ai Giochi di Parigi. Ora è tempo di tornare in campo e di far parlare solo il tennis. In questo Jannik è il numero uno. Segui la sfida in diretta testuale sul nostro sito