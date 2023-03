Giudice sportivo, Lotito, Conte e Psv: le ultimissime

C'è un bel po' di lavoro che attende il giudice Gerardo Mastrandrea per quanto riguarda il derby della Capitale. Quanto accaduto in campo e negli spogliatoi, tra giocatori, tecnici e dirigenti è finito al vaglio del Giudice Sportivo che, tenendo conto anche dell'eventuale rapporto degli ispettori di campo, dovrà districarsi tra cinque espulsi, una panchina intera che si precipita verso quella avversaria per litigare, una mischia da rugby a fine partita, una lite sfiorata sulla porta dello spogliatoio Roma, un botta e risposta Mourinho-Lotito che rimbomberà per anni.

Claudio Lotito scatenato dopo il derby vinto sulla Roma. In campo ha festeggiato con la squadra sotto la Curva Nord, poi la lite con Mourinho negli spogliatoi. A Radio 1, nella trasmissione 'Un giorno da pecora', il patron della Lazio ha commentato felice: "Ho festeggiato il derby come tutti gli altri momenti, le partite si vincono e si perdono, ma c'è grande soddisfazione azione della squadra e sostegno dei tifosi. Io tifoso della Roma? No, è una voce falsa messa in giro per screditarmi, io sono laziale da quando avevo 5 anni”. "Con Mourinho non ci siamo dati nessuna mano perché io non ho discusso con nessuno, è un problema di ruoli che vanno rispettati. La partita era Lazio-Roma, la Roma era ospitata. È come se lei a casa sua arriva un ospite e si comporta in una certa maniera”.

Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham sembra ormai già scritto. In Inghilterra è il tema più caldo, soprattutto dopo il clamoroso sfogo del tecnico degli Spurs in conferenza stampa dopo l'incredibile pareggio (3-3) subito in rimonta al St. Mary's dal Southampton, ultimo in classifica. Il clima all'interno dello spogliatoio del Tottenham appare infuocato. Come riporta il The Sun, gran parte della rosa degli Spurs vorrebbe l'esonero di Conte già durante la sosta per le nazionali. Una richiesta che potrebbe però non trovare soluzione nell'immediato, visto che il contratto dell'allenatore italiano andrà a scadenza il prossimo mese di giugno.

Un'invasione costata cara quella compiuta dal 20enne tifoso del Psv che aggredì Marko Dmitrovic, portiere del Siviglia che in quell'occasione lo mise ko, durante il ritorno dei play-off di Europa League giocato a febbraio in Olanda (con la squadra di casa poi eliminata). Il club di Eindhoven lo ha infatti bandito dallo stadio per 40 anni e ha fatto sapere anche che chiederà un risarcimento. L'uomo, condannato a tre mesi di carcere, non potrà inoltre mettere piede nell'area attorno il 'Philips Stadium' per i prossimi due anni. Entrato nell'impianto usando un biglietto comprato da un amico - su di lui pendeva già un Daspo fino al 2026 - il tifoso del Psv aveva colpito al volto Dmitrovic prima di essere messo a terra dallo stesso portiere ed essere portato via dagli steward.