Juve-Inter, plusvalenze, Lazio e Napoli: le ultimissime

Il Giudice Sportivo si è ufficialmente espresso sui fatti accaduti nei minuti finali di Juventus-Inter, semifinale d'andata di Coppa Italia terminata con il punteggio di 1-1. La decisione è stata la chiusura del primo anello della curva sud per un turno per gli insulti razzisti rivolti a Romelu Lukaku. Il settore dei bianconeri rimarrà quindi chiuso per la prossima gara di Serie A, in programma il 23 aprile contro il Napoli. Arrivano inoltre tre giornate di squalifica per Cuadrado e una per Lukaku e Handanovic.

Le indagini sono ancora in corso, le responsabilità sono tutte da accertare, ma le contestazioni sono quelle che ormai molti tifosi imparano a conoscere. E cioè «plusvalenze fittizie», «false comunicazioni sociali», «falso in bilancio». È ancora presto per dire cosa rischiano realmente Lazio e Roma per gli affari contestati dalle procure di Tivoli e della Capitale che hanno portato ieri la Guardia di Finanza a perquisire le sedi dei due club, oltre a quella della Salernitana. Le carte verranno ora trasmesse alla procura della Figc, come da prassi. La giustizia sportiva aprirà un fascicolo e approfondirà il caso, per poi decidere se procedere con i deferimenti o se archiviare per insussistenza del fatto.

Un post social per incentivare ancora di più i tifosi e fare il pieno di lazialità all’Olimpico. Lo stadio si prepara per Lazio-Juve, il club biancoceleste chiama a raccolta tutti per gli ultimi tagliandi. Superate le 50mila presenze, disponibilità in Curva Maestrelli e Tribuna Monte Mario. Gli altri settori, tra abbonamenti e biglietti venduti, sono sold out. L’immagine scelta per il post ha scatenato i tifosi: ci sono Marusic che festeggia, Romagnoli che mostra grinta, Milinkovic con la fascia al braccio con lo sguardo da leader e capitano. Per assicurarsi un posto per il big match della vigilia di Pasqua ci sarà tempo sino al fischio d’inizio fissato per sabato alle 20:45.

Mathias Olivera recupera. Il terzino del Napoli è tornato ad allenarsi in gruppo e quindi è pienamente recuperato per la sfida di campionato contro il Lecce. L'ex Getafe aveva saltato la partita col Milan essendo tornato infortunato dagli impegni con la propria Nazionale. Osimhen, invece, ha fatto terapie e lavoro in palestra. Per il suo recupero, invece, ci vorrà più tempo.