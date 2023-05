Napoli, Lotito, Milinkovic Savic e Carmelo Anthony: le ultimissime

De Laurentiis pensa già al post Spalletti. L’idea ora sarebbe Luis Enrique. Lo spagnolo è quel profilo internazionale che lo ha stuzzicato per un attimo pure un decennio fa, va di 4-3-3 come quella squadra che Spalletti ha reso meravigliosa, e potrebbe essere il profilo ideale per una piazza come Napoli.

La penalizzazione della Juve decisa dalla Corte federale d'appello ha spalancato le porte della Champions League alla sua Lazio con due turni di anticipo sulla fine del campionato ma Claudio Lotito, pur senza nascondere la soddisfazione per il traguardo raggiunto, ha spiegato di non voler festeggiare per le disgrazie altrui. "Non sono abituato a commentare le sentenze - ha detto Lotito -, anzi sono uno che quando tanti puntavano il dito contro la Juve ha ricordato a tutti che si tratta di un club da considerare come punto di riferimento per tutto il calcio italiano”.

Lazio in Champions League, ora a Formello iniziano i piani per il futuro. Situazione subito da affrontare: Milinkovic-Savic. Il Sergente è in scadenza nel 2024, cosa accadrà in estate? Cessione o possibile rinnovo? Il ds Igli Tare a Sky e Sportitalia ha parlato della questione: “Per il bene di tutti quanti, ci siederemo al tavolo a chiarire questa cosa. Può succedere di tutto, può succedere anche che a fine stagione verrà ceduto in un’altra società”.

Carmelo Anthony annuncia il ritiro dopo 19 stagioni di Nba. L'ormai ex cestista dice addio al basket dopo essere diventato una vera e propria leggenda dell'Nba, nono miglior marcatore di sempre con la bellezza di 28.289 punti messi a referto.