Roma, Inter, Napoli e Nba: le ultimissime

In casa giallorossa tutte le attenzioni sono su Paulo Dybala: l'argentino, anche contro la squadra di Paulo Sousa, è rimasto fuori nonostante si fosse allenato, seppur a ritmo blando. Semplice precauzione o meno, la sua presenza contro la Fiorentina è da considerare in dubbio anche se la Joya si è presentata a Trigoria per allenarsi e svolgere le terapie del caso per eliminare definitivamente il dolore alla caviglia.

L’Inter si presenta all’Olimpico con i favori del pronostico, Inzaghi punta a portare a casa l’ennesimo trofeo in casa nerazzurra contro una Fiorentina ambiziosa. “Affrontiamo una squadra che è in grande salute - sottolinea Simone Inzaghi - troveremo una formazione di assoluto valore che ha meritato questa finale, sarà una partita aperta. Dovremo essere squadra con la esse maiuscola”.

Dal Manchester United al Paris Saint-Germain, le big si stanno muovendo per portare via da Napoli Kim. L'entourage del giocatore sullo United, giorni fa, aveva risposto che non c'è nessun accordo pronto, non c'è niente di vero. Ora però, stando all'esclusiva pubblicata dal The Sun, il Psg avrebbe avviato i primi contatti e avrebbe avuto già dei colloqui con i rappresentati di Kim. Il difensore, 26 anni, ha il contratto in scadenza nel 2025.

Una rimonta sarebbe stata storica, ma ora anche quella fiammella di speranza per i Los Angeles Lakers s'è spenta definitivamente dopo la vittoria ancora dei Denver Nuggets in gara-4 (4-0) e l'eliminazione dai playoff per LeBron James e compagni. Un duro colpo che ora fa vacillare proprio LeBron, dubbioso sul suo futuro. LeBron James in conferenza stampa sul suo futuro e l'ipotesi ritiro ha dichiarato: "Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi. Non lo so, ho molto a cui pensare ad essere onesto".