Milan, Umtiti, Juve e Manchester City: le ultimissime

Acquisto a titolo definitivo fino al 30 giugno 2027: il Milan definisce così l'avvio del legame con Ruben Loftus-Cheek, prelevato dal Chelsea. Nato a Londra il 23 gennaio 1996, cresce nel settore giovanile del Chelsea e debutta in prima squadra con la medesima casacca bel 2014. Veste la maglia dei Blues per 7 stagioni, intervallate dalle esperienze al Crystal Palace e al Fulham.

La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale: il rapporto di lavoro fra il Barcellona e Samuel Umtiti è terminato. Il club catalano ha reso nota, infatti, la risoluzione consensuale del contratto che legava il Barça al difensore francese, che nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Lecce.

Via alla “fase 2” in casa Juve. Con un occhio particolare al contenimento dei costi. In questa logica rientra l’idea di separarsi da un volto storico dello spogliatoio, Leonardo Bonucci. Il capitano non è più ritenuto centrale nel progetto tecnico, come ha anche dimostrato l’ultima stagione in cui non è stato più la prima scelta; un concetto che la società ha ribadito proprio nelle ultime ore allo storico leader della difesa.

Nuove e pesanti accuse per il Manchester City. Secondo quanto riportato dal Times, una figura misteriosa proveniente dagli Emirati Arabi Uniti, avrebbe pagato al club inglese 30 milioni di sterline (circa 34 milioni di euro). Tutto sarebbe stato scritto in un rapporto redatto dalla Uefa nel 2020, ma mai pubblicato. I pagamenti sarebbero stati effettuati in due tranche: la prima (da 15 milioni) nel 2012, la seconda, dello stesso importo, nel 2013. Pagamenti che dovrebbero essere parte delle 115 accuse rivolte al club per presunte violazioni delle norme economico-finanziarie nella Premier League.