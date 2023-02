Cosa rischia il Manchester City

Nel periodo analizzato, il Manchester City ha vinto tre Premier League, una FA Cup e tre Carabao Cup. Qualora le violazioni dovessero essere confermate, il club rischierebbe delle sanzioni rilevanti secondo quanto riportano alcuni siti britannici come il Times o il Daily Mail, come il decurtamento dei punti o il divieto di fare mercato per un certo periodo di tempo, così come l'imposizioni di limiti di spesa. Non sono da escludere altre sanzioni come l'annullamento dei titoli conquistati o, nel caso ancora più grave, l'esclusione dal campionato di Premier League.

Le precedenti sanzioni

Il Manchester City era stato sanzionato anche nel 2020 per aver violato le regole del Fair Play finanziario dal 2012 al 2016, con il provvedimento relativo all'esclusione dalle coppe europee. Il tutto venne revocato dalla Corte di Arbitrato Europeo.

Il comunicato del Manchester City