Roma,Lazio, Villar e Fiorentina: le ultimissime

La Roma vuole Marcos Leonardo ma la trattativa con il Santos non è certo facile. La società giallorossa ha messo sul piatto 10 milioni più 8 di bonus, un'offerta che però sembra non bastare al club brasiliano. Il nodo che ha innescato il braccio di ferro risiede nei bonus, non tutti facilmente raggiungibili, ma soprattutto nelle modalità di pagamento, questione su cui sta lavorando Pimenta. La Roma vorrebbe, in caso di accordo, pagare una prima parte a dicembre e il resto dei 10 milioni nel 2024 rateizzando quindi la somma.

Daichi Kamada sta per iniziare la sua avventura con la maglia della Lazio. Il calciatore, svincolato dopo la sua esprienza tra le fila dell'Eintracht Francoforte, è sbarcato nel pomeriggio all'aeroporto di Fiumicino. l giapponese classe 1996 è il secondo rinforzo acquistato dalla società dopo l'arrivo di Valentin Castellanos. Kamada nella mattinata del 4 agosto svolgerà le visite mediche di rito per poi firmare il contratto che lo legherà ai biancocelesti per i prossimi due anni più uno opzionale.

Tiago Pinto ha chiuso un'altra operazione in uscita: è fatta per la cessione di Gonzalo Villar, che diventerà presto un giocaotre del Granada. Lo spagnolo si trasferirà in Spagna a titolo definitivo e alla Roma andrànno 1,5 milioni di euro più il 30% su un'eventuale futura rivendita.

Manca solo l'ufficialità per il divorzio tra la Fiorentina e Gaetano Castrovilli. Il centrocampista, classe 1997, andrà al Bournemouth, in Premier League. L'azzurro partirà domani per l'Inghilterra ed affronterà le visite mediche, per poi firmare un accordo fino al 2028 a tre milioni a stagione, il doppio di quanto percepiva a Firenze.