Napoli, Juve, Lazio e Taylor: le ultimissime

Kvicha Kvaratskhelia è tornato a pieno regime nel gioco del Napoli. Dopo lo spezzone avuto a disposizione contro il Sassuolo, in cui è risultato decisivo, nella partita persa con la Lazio il calciatore georgiano è tornato tra i titolari. E a guardarlo c'era ancora una volta Mamuka Jugeli, il suo agente, presente allo stadio Maradona soprattutto per continuare la trattativa per il rinnovo. Ma questa volta la trattativa è rimasta congelata.

Non c'è pace per Pogba che ha rimediato un nuovo problema fisico nel corso del match di ieri tra Empoli e Juve, vinto dai bianconeri con il risultato di 2-0. Il centrocampista francese è entrato in campo al 16' della ripresa, è riuscito a mettere a segno un gol che però è stato annullato per fuorigioco. Nel finale ha confessato ad Allegri di aver avvertito una fitta alla coscia, un altro possibile infortunio muscolare, la cui entità sarà valutata dal J Medical nelle prossime ore.

Juan Sebastian Veron non dimentica mai la sua Lazio. Troppo forte la passione per i colori biancocelesti nonostante siano passati ben 22 anni dal suo addio. E così l’ex centrocampista, dopo la vittoria della squadra di Sarri contro il Napoli, festeggia sui social. Condivide la foto di Kamada che esulta con i compagni e due emoji: il cuore celeste e l’aquila. Il legame con la Lazio resta forte e lo costringe a vedere tutte le partite.

L'arbitro Taylor ne ha combinata un'altra delle sue. Dopo essere stato aspramente criticato da Mourinho per l'arbitraggio in finale di Europa League e aver fatto infuriare solo qualche settimana fa i tifosi del Galatasaray, ha lasciato il segno anche nel match tra Arsenal e Manchester United vinto dalla squadra di Arteta per 3-1. Poco prima delle reti di Rice e Gabriel Jesus, che hanno deciso la gara, il direttore di gara ha infatti prima assegnato e poi revocato un rigore all'Arsenal a seguito del fallo di Bissaka su Havertz.