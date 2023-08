L'arbitro Taylor ancora nella bufera: tifosi del Galatasaray furiosi!

MOLDE (NORVEGIA) - Non si placano le polemiche intorno all'arbitro Anthony Taylor . Il fischietto inglese, aspramente criticato da José Mourinho nel corso dell'ultima - e contestata - finale di Europa League tra Roma e Siviglia , è entrato nell'occhio del ciclone anche durante Molde-Galatasara y, sfida valida per l'andata dei playoff di Champions League : ecco cosa è successo.

Taylor, i tifosi del Galatasaray insorgono sui social!

Il direttore di gara, nativo di Manchester, è stato duramente attaccato dai tifosi del Galatasaray per alcune scelte arbitrali, secondo questi ultimi, alquanto discutibili: nel primo tempo ha annullato una rete ad Akgun per un fallo in attacco poi, nella ripresa, ha negato un calcio di rigore ai campioni di Turchia per un fallo di mano in area del difensore del Molde Haugen, nonostante un lungo controllo Var, fischiando il fallo in attacco per gioco pericoloso dell'attaccante giallorosso. Due episodi che hanno letteralmente fatto infuriare i tifosi turchi che, sui social, hanno subissato il fischietto inglese di critiche e insulti.

Taylor ancora nella bufera: i precedenti

Il direttore di gara inglese aveva fatto parlare di sé, oltre alla celebre finale di Europa League, anche durante Chelsea-Liverpool, match disputato a 'Stamford Bridge' lo scorso 14 agosto. Un rigore non concesso ai 'Reds' per un tocco con la mano in area da parte di Nicolas Jackson dei 'Blues', aveva suscitato la reazione furiosa di Jurgen Klopp. Celebre inoltre la petizione dei tifosi del Chelsea: stanchi di vederlo all'opera contro la loro squadra, raccolsero 160mila firme in poche ore.