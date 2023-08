Bufera Taylor, la reazione di Klopp al fallo fischiato è virale sui social

LONDRA (REGNO UNITO) - Non si placano in Inghilterra le polemiche sull'arbitro Anthony Taylor, autore di una direzione di gara molto discussa in Chelsea-Liverpool di Premier League terminata in parità. A recriminare per le decisioni del 'fischietto' inglese, già aspramente contestato da José Mourinho (poi squalificato) in occasione dell'ultima finale di Europa League persa dalla sua Roma ai rigori contro il Siviglia a Budapest, soprattutto i tifosi dei 'Reds' e il loro tecnico Jurgen Klopp.