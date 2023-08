Mano in area e Taylor non fischia il rigore, i tifosi: "Come a Budapest"

LONDRA - Un altro arbitraggio controverso per Anthony Taylor, nella bufera già prima del fischio d'inizio di Chelsea-Liverpool. Il big match è terminato con il punteggio di 1-1 tra le polemiche. L’arbitro inglese l’avevamo lasciato alla Puskas Arena di Budapest, dove durante la finalissima di Europa League tra Roma e Siviglia non aveva concesso un rigore per il fallo di mano di Fernando (ma gli episodi controversi erano tanti). Stavolta la “svista” si è ripetuta al pronti via della Premier League.