Taylor, l'arbitro inglese che chiese scusa a Mourinho

Eppure lo aveva detto, lo sapevano in molti: tutti, ma non gli inglesi, please. Perché la storia di Mourinho e gli arbitri, a qualsiasi latitudine, potrebbe riempire una di quelle enciclopedie da Nome della Rosa. Come il foglio A4 con l’elenco, punto per punto, degli errori dell’arbitro Carlos Gomez che aveva diretto il Real dello Special One con il Siviglia. Già, un foglio, perché Valdano, appena prima, aveva detto che il Real non avrebbe parlato degli arbitri. Appunto. Come il «Vai all’area» di Serra o il «Porqué Chiffi, il peggior arbitro» tanto per arrivare alle cose nostre. Tutti, ma non gli inglesi, con i quali ha una (lunga) serie di precedenti e multe da far rabbrividire.