Roma, Lazio, Nazionale e Napoli: le ultimissime

La figura misteriosa del calciomercato romanista adesso può finalmente rivelarsi ai suoi tifosi, e chissà che Evan N’Dicka non possa anche risolvere una parte dei problemi mostrati dalla squadra nella fase difensiva. Di certo José Mourinho e i suoi compagni di squadra lo sperano, per centrare finalmente la prima vittoria stagionale e bloccare l’emorragia di gol (6 subiti in tre gare) in totale controtendenza con l’avvio della passata stagione.

Daichi Kamada dall’altra parte del mondo per vestire la maglia del Giappone. Ha lasciato la Lazio per volare nel suo Paese con quel gol al Napoli. Decisivo. Ai microfoni di Sports Graphic Number Web parla degli obiettivi e non solo: “Penso che i giocatori del mio ruolo debbano essere in grado di fare sia la fase offensiva che quella difensiva ad alto livello. Infatti, se guardi i giocatori che giocano nelle big tutto il mondo questi riescono a farlo bene. Ci sono molti calciatori in questa posizione che possono farlo. Penso che il modo migliore per crescere come giocatore sia giocare in Champions League e giocare per una squadra che può competere per lo scudetto".

Clamoroso retroscena sulla mancata convocazione di Marco Verratti da parte di Luciano Spalletti. L'ex Napoli, infatti, aveva sorpreso lasciando il centrocampista, tra i giocatori chiave di Mancini, fuori dalla lista dei convocati. Secondo quanto riportato da L'Equipé, sembra che sia stato lo stesso Verratti a rifiutare la convocazioni.

Il dodicesimo ideale di Spalletti, il giocatore sempre in campo, o dal primo minuto o subentrando dalla panchina, non trova più spazio come in passato. Il giudizio è sospeso essendo trascorse appena tre giornate dall'inizio del campionato, ma fanno notizia i ventuno minuti raccolti fino a questo momento da Eljif Elmas. Il centrocampista macedone, grande protagonista con la sua nazionale nel match pareggiato uno a uno contro l'Italia, aspetta ancora il suo momento con Garcia.