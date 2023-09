Lazio, Napoli, Champions e Liga: le ultimissime

Cancellare il brutto ko con la Juve e rimettere la squadra sul binario giusto. Maurizio Sarri pronto al debutto Champions League da tecnico della Lazio. Il silenzio rumoroso post Juve, causa episodi arbitrali, interrotto con la conferenza che anticipa la sfida all'Atletico Madrid del Cholo Simeone. Nessun accenno alle polemiche sugli arbitri: "La società ha imposto il silenzio stampa". Poi sulla Champions: "Vogliamo fare il risultato senza fare calcoli”.

La giornata più breve, però la più lunga. Il Napoli si è ritrovato ieri mattina al centro sportivo di Castel Volturno per una seduta di allenamento che ha offerto a Garcia e alla squadra anche l’occasione di una chiacchierata. Di un inevitabile approfondimento sul pareggio di Genova e sulle prestazioni delle prime quattro giornate. Uno scambio di idee utile più a chiarire la strada da percorrere, i nodi da sciogliere e a capirsi piuttosto che all’individuazione dei colpevoli. Mercoledì tra l’altro si torna in campo, in Champions.

Quella che comincia stasera sarà l’ultima Champions come la conosciamo da trent’anni a questa parte. I primi gironi furono introdotti nella stagione 1991-92 e la formula del torneo è spesso cambiata ma senza mai rinunciare a quelle sei partite - tre d’andata, tre di ritorno - che permettevano a chiunque di fare i soliti “conti” per giocarsi la qualificazione. la Uefa ha deciso di stravolgere completamente la sua competizione regina. E dal 2024-25 finirà per incassare quasi 6 miliardi di euro.

Il Girona non si ferma più. La squadra allenata da Michel è la vera sorpresa di questo inzio de LaLiga e, nella quinta giornata, ha trovato la quarta vittoria consecutiva battendo il Granada per 4-2.