Roma, Lazio, Napoli e Pergolettese: le ultimissime

Adesso Chris Smalling sta diventando un vero e proprio caso al Fulvio Bernardini. Lo sguardo perplesso e preoccupato di Mourinho in conferenza stampa dopo la partita pareggiata contro il Torino, la terza gara senza il centrale inglese, ha detto tutto sulla centralità del trentatreenne per il reparto arretrato della squadra giallorossa: «Smalling per noi è un giocatore fondamentale, ma non sono così ottimista per poter dire se rientrerà a Genova o contro il Frosinone». Un chiaro messaggio a sottolineare non solo la centralità del centrale nel reparto a tre, ma anche quanti punti interrogativi ci siano sulla sua condizione.

Diciannove milioni, quindici più quattro di bonus, per 36 minuti di gioco. A far discutere e a seminare discordia nella Lazio c’è sempre un vice Immobile. Tocca a Taty Castellanos, dimenticato in panchina da Sarri contro il Monza. Hanno giocato tutti gli attaccanti esterni (tra prima e dopo), non il centravanti di scorta. «Castellanos? Se non lo fa entrare oggi vuol dire che l’allenatore non lo reputa all’altezza», risuonano le parole di Marco Parolo, saggio ex, oggi commentatore tecnico, dette a caldo negli studi di Dazn. Il mancato utilizzo di Castellanos irrita Lotito, a confronto con Sarri subito dopo la partita.

Il Napoli è tornato in campo questa mattina per preparare la sfida di mercoledì sera al Maradona contro l'Udinese. Come si legge nel report ufficiale, Juan Jesus - che si era fermato prima della partenza per Bologna - ha sostenuto esami strumentali alla Clinica Pineta Grande che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro.

Un momento di angoscia ha scosso lo stadio durante la partita tra Vicenza e Pergolettese. Il tecnico della squadra lombarda, Matteo Abbate, è improvvisamente collassato a terra a causa di un malore. L'incontro, valido per la quinta giornata del girone A di Serie C, è finito con una vittoria 1-0 per i padroni di casa. L'ex calciatore dell'Hellas Verona e della Cremonese è caduto a terra al 36esimo minuto del primo tempo, dopo un acceso confronto con il quarto uomo.