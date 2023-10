Napoli, Lazio, Balotelli e Tennis: le ultimissime

Vigilia di Champions League. Domani il Napoli sfiderà il Real Madrid allo stadio Diego Armando Maradona. L'allenatore Rudi Garcia ha presentato la partita in conferenza stampa dal Konami Training Center di Castel Volturno. Al suo fianco c'era il capitano Giovanni Di Lorenzo. "L'importante è aver vinto a Braga perché vincere fuori in Champions non è mai facile. Proveremo a battere il Real Madrid pur sapendo che sarà dura. Vogliamo un risultato positivo per andare avanti nella competizione anche se non sarà già decisiva per il primo posto".

Sarà il polacco Szymon Marciniak a dirigere il Milan mercoledì sera nella sfida in casa del Borussia Dortmund, valida per la seconda giornata del Gruppo F di Champions League. Sarà invece il lituano Donatas Rumsas a dirigere la sfida tra Celtic e Lazio, valevole per la seconda giornata del Gruppo E.

A volte ritornano. E fanno anche gol. Mario Balotelli, dopo aver concluso l’ennesima esperienza negativa con il Sion, è tornato nel campionato turco nell’Adana. Il suo ritorno in campo è conciso anche con il successo della formazione turca, trascinata da una doppietta dell’attaccante italiano. Balotelli ha realizzato i primi due gol dell’Adana nel largo successo per 4-0 contro l’Alanyaspor.

Nuovo allarme nel mondo del tennis dove da qualche tempo si registrano sempre più infortuni al gomito e alla spalla e la causa è ben presto svelata. Sembra, infatti, che il problema nasca dalle palline che vengono cambiate a ogni torneo costringendo i tennisti ad "abiturasi" ogni volta a una palla diversa. Sono tanti i campioni che hanno messo in evidenza questa difficile situazione e tra loro c'è il numero uno al mondo Carlos Alcaraz: "Ho sentito che la palla era diversa fin dal primo allenamento che ho fatto qui a Pechino. È qualcosa di difficile, ma il tennista deve abituarsi. Cambiamo la palla in ogni torneo o quasi in ogni torneo è diversa. Arrivi a un torneo e ti domandi: 'quale sarà la palla?'” ha commentato il murciano in conferenza stampa.